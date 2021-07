Straordinaria la vitamina E in questi semi che stimola il metabolismo e protegge il cervello dall’invecchiamento

A volte gli aiuti naturali arrivano dagli alimenti e dagli ingredienti più inaspettati in assoluto. Difatti, sappiamo tutti bene quanto la frutta e la verdura siano in grado di apportare diversi benefici all’organismo. Eppure, in pochi sono a conoscenza del fatto che anche tanti altri cibi hanno le capacità di aiutare il nostro corpo a preservarsi e, di conseguenza, a lavorare meglio. Non a caso, tra poco andremo a svelare proprio uno di questi ingredienti, parlando delle sue incredibili proprietà.

I condimenti salutari

Oltre a non dimenticarsi di assumere con frequenza e costanza tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno, è altrettanto utile e importante ricordarsi di aggiungere alla propria dieta i giusti condimenti. Difatti, così come carne, pesce e pasta, anche le spezie e i condimenti possono contribuire a mantenerci in salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Straordinario la vitamina E in questi semi che stimola il metabolismo e protegge il cervello dall’invecchiamento

Nel condire un’insalata, un sugo particolare o anche un secondo piatto, in molti utilizzano frutta secca o semi. Bene, a tal proposito, oggi vogliamo svelare le proprietà di alcuni semi in particolare. Tutte derivanti dall’importante presenza di una componente fondamentale e a dir poco utile per l’organismo. Scopriamo, dunque, in che modo è straordinaria la vitamina E in questi semi, stimola il metabolismo e protegge il cervello dall’invecchiamento. Stiamo parlando dei semi di girasole. Così come la frutta secca con guscio, infatti, come mandorle e noci, ad esempio, anche i semi di girasole presentano un alto contenuto di vitamina E.

Quest’ultima avrebbe un ruolo importante nella manutenzione delle funzioni cognitive del cervello. Soprattutto in relazione ai segni dell’invecchiamento e del deterioramento dei tessuti. Non a caso, sembra avere una parte importante anche nella prevenzione della demenza senile. Oltre a ciò, i semi di girasole si presentano come un alimento ottimo per tenere alti i livelli di produttività e di lavoro del metabolismo. Stimolando la digestione e donandoci al tempo stesso un appagante senso di sazietà, grazie alle fibre presenti. Come possiamo vedere, dunque, condire i nostri piatti con una spolverata di semi di girasole non potrà che rivelarsi un’ottima idea, sotto diversi punti di vista.