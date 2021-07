Molti di noi attendono solo l’arrivo dell’estate per poter passare ore a prendere il sole ed abbronzarsi per bene.

Come sappiamo, il sole è fonte di energia e, come tale, offre anche diversi benefici come stimolare la produzione di vitamina D, fondamentale per il nostro organismo.

Ovviamente, come ogni cosa, l’eccessiva esposizione ai raggi solari, specialmente senza un’adeguata protezione, può essere veramente dannosa per la nostra pelle.

Per cui bisogna stare sempre attenti ma, nel caso ci trovassimo a fronteggiare una scottatura, esiste un rimedio naturale senza costi, a portata di mano.

Basta solo questo insospettabile prodotto che abbiamo in casa per combattere le scottature solari

Il bicarbonato è uno di quei prodotti di cui non possiamo fare a meno, ci può essere d’aiuto per superare varie problematiche, in diverse situazioni.

In questo caso può rivelarsi molto rinfrescante, inoltre ha anche proprietà antisettiche che ci alleviano quella fastidiosa sensazione di prurito associata alle bruciature.

Il giusto modo per utilizzarlo consiste nel riempire la vasca da bagno con dell’acqua fredda per poi aggiungerci anche una tazza di bicarbonato di sodio.

In questo modo pian piano si scioglierà, immergiamoci all’interno e godiamoci questo bagno rinfrescante anche solo per quindici minuti, sarà sufficiente.

Ripetiamo questa operazione ogni giorno finché ci sentiremo meglio, se non abbiamo tempo per fare la vasca c’è un metodo alternativo.

Prendiamo quattro cucchiai di bicarbonato di sodio e mescoliamoli con l’acqua, otterremo così una pasta da applicare direttamente con un batuffolo di cotone sulla scottatura.

Attendiamo dieci minuti per far sì che faccia effetto e sciacquiamoci; è importante ripetere il tutto una volta al giorno, così il fastidio diminuirà.

Il potere del bicarbonato di sodio è davvero incredibile, con una semplice mossa è in grado di ammorbidire la pelle e di alleviare il rossore.

In pochi sanno infatti che basta solo questo insospettabile prodotto che abbiamo in casa per combattere le scottature solari.

Consigli

È fondamentale preparare la pelle al sole e prevenire queste scottature solari, fastidiose e potenzialmente dannose.

Se sapessimo in anticipo di dover trascorrere una vacanza al mare o in montagna dove passeremo probabilmente diverse ore sotto il sole, preveniamole, preparandoci adeguatamente.