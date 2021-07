Ecco quanta acqua bere al giorno dopo i 50 anni per mantenersi giovani e sani

Con l’avanzare dell’età è importante imparare a non trascurarsi. Valorizzarsi e prendersi cura di sé sono i primi passi per mantenersi giovani a lungo.

Sin dalla giovane età, infatti, è necessario adottare alcune sane abitudini che ci aiuteranno a mantenerci in salute.

In un precedente articolo si erano forniti alcuni consigli con riguardo all’abbigliamento perfetto per chi ha superato i cinquanta anni (consultare qui).

Oggi, invece si andranno a vedere quattro abitudini da inserire nella propria routine per conservarsi giovani per molto tempo.

Ma ecco quali sono queste importanti abitudini.

Proteggere la pelle

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione si lega alla protezione solare. Infatti, è fondamentale non dimenticarsi di proteggere la pelle dai raggi del sole con un prodotto dall’alto fattore di protezione.

Il suggerimento vale sia per il viso che per il corpo e la protezione non dovrebbe essere prerogativa dell’estate. Infatti, gli esperti consigliano di proteggersi anche durante i mesi invernali.

Chi non può rinunciare all’abbronzatura, però, dovrà ricordarsi di mettersi al sole solamente nelle ore centrali della giornata.

Da evitare, infatti, le ore più calde della giornata per limitare il rischio di scottature.

Tuttavia, dall’altra dopo i 50 anni è anche importante prendere un po’ di sole ogni giorno, un concentrato di vitamina D e di salute.

Curare il sonno

Il sonno, poi, è uno dei fattori principali per invecchiare bene e in salute. Quando si dorme, infatti, avvengono dei processi fondamentali tra cui la regolazione ormonale del corpo e la rigenerazione della pelle.

Nel caso in cui si fatichi a prendere sonno ci si potrà informare dal proprio medico e farsi consigliare degli integratori naturali.

È, poi, importante sapere che nel caso in cui si dorma su un fianco o a tre quarti il rischio è quello di segnare il viso.

Alcuni consigliano di utilizzare una federa in seta per limitare l’attrito sul viso e per mantenere belli i capelli.

Ecco quanta acqua bere al giorno dopo i 50 anni per mantenersi giovani e sani

Quante volte ci si è sentiti dire di bere molta acqua per idratarsi. Mediamente si consiglia di bere circa due litri di acqua al giorno, anche se in realtà dipende dal peso e dall’età.

L’acqua è alla base di molte funzioni vitali: dalla respirazione agli stimoli nervosi.

Infatti, bere più che di un’abitudine si tratta di una regola da adottare il prima possibile.

Gli esperti consigliano alla fascia adulta e anziana della popolazione di bere 2 litri di acqua al giorno se donne, e 2,5 litri se uomini.

Bere deve trasformarsi in un gesto automatico, importante tenere sempre una borraccia a portata di mano. Ecco, quindi, quanta acqua bere al giorno dopo i 50 anni per mantenersi giovani e sani.