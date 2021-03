Succede spesso, quando ci alziamo da tavola, di renderci conto immediatamente di aver esagerato con il cibo. Non sempre, infatti, abbiamo la capacità di ascoltare il nostro corpo, e di capire esattamente quando è il momento giusto per fermarsi.

Capita solitamente durante pasti importanti, come feste e matrimoni, ma anche, ad esempio, al tanto atteso pranzo domenicale. Qualsiasi sia l’occasione, nel momento in cui ci sentiamo appesantiti, e facciamo fatica a digerire, tutto ciò che desideriamo è trovare una soluzione.

A questo proposito, tra poco ne andremo a svelare una che ha dell’incredibile. Infatti è straordinario il perché dovremmo mangiare cinque mandorle dopo i pasti pesanti.

Tecniche differenti

Per aiutare il nostro apparato digerente a lavorare meglio, e a combattere il bruciore di stomaco, che solitamente proviamo dopo un’abbuffata, esistono tecniche differenti.

C’è chi opta per una bella tisana in grado di sgonfiare la pancia, e chi preferisce, invece, prepararsi dei decotti. In questo articolo, andremo a rivelare un metodo che forse in pochi conoscono, ma che si rivela ottimo per queste situazioni. Vediamo di che si tratta. Infatti è straordinario il perché dovremmo mangiare cinque mandorle dopo i pasti pesanti.

Componenti benefiche

Come abbiamo appena visto ci sono diversi strumenti che possiamo utilizzare per combattere la pancia gonfia e in generale quel fastidioso senso di pesantezza sullo stomaco.

Oltre a quelli più diffusi e maggiormente conosciuti, suggeriamo di provare anche quello che andremo a spiegare tra poco. Il risultato, infatti, potrebbe sorprenderci.

Appena ci accorgiamo di aver esagerato a tavola, dunque, consigliamo di mangiare cinque mandorle. Non è indicato andare oltre questa quantità, in quanto rischieremmo di avere l’effetto contrario, continuando ad ingerire troppo cibo.

Ma solamente cinque mandorle non potranno che apportare dei benefici, e il motivo è molto semplice. Infatti, masticandole per bene, prima di ingoiarle, permetteremo a tutte le proprietà contenute al loro interno, come l’omega tre e gli oli essenziali, di agire nella digestione.

Queste componenti, infatti, si rivelano assolutamente benefiche, aiutando l’apparato digerente a lavorare meglio. Come conseguenza, quei fastidiosi disturbi ci abbandoneranno prima del previsto, ridonandoci finalmente un ventre piatto e sgonfio. Provare per credere.