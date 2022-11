Assolutamente da provare la pasta al forno fatta così per la domenica

La domenica è il giorno della settimana che preferiamo. Un giorno di riposo, vacanza, adatto per un’uscita fuori porta e per passare del tempo con la propria famiglia. Per mettere la cornice a questo bellissimo quadro ovviamente non può che mancare un menù da far leccare i baffi. La pasta che viene solitamente scelta è la lasagna, per la sua semplicità e bontà è sempre perfetta. Noi invece oggi andremo a preparare alcune ricette deliziose di pasta al forno.

Ingredienti

La classica, che tutti conosciamo, è quella con il sugo. Noi iniziamo da una ricetta alternativa, facendola bianca:

q.b. di rigatoni;

100 g di farina;

150 g di provola;

50 g di formaggio grattugiato;

1 litro di latte;

100 g di burro;

150 g di prosciutto cotto;

q.b. sale.

Assolutamente da provare la pasta al forno bianca o con le melanzane

Iniziamo preparando la besciamella. Mettiamo in un pentolino la farina, il latte e il burro. Aggiungiamo il sale e continuiamo a mescolare fino a quando non risulterà essere morbida e densa. Adesso prepariamo la pasta. Dunque mettiamo la pasta in acqua bollente e nel frattempo andiamo a tagliare a dadini la provola e il prosciutto. La pasta la toglieremo quando sarà ancora ancora un po’ dura, in modo da terminare la cottura in forno. Versiamo la pasta in una teglia, cospargiamo di besciamella e mettiamo gli ingredienti. Giriamo il tutto e spolveriamo alla fine con formaggio grattugiato. In forno per circa 20 minuti a 180°

Timballo di melanzane

Questa è una ricetta siciliana davvero da far leccare i baffi. Molto originale e anche d’impatto. Serviranno:

4 melanzane grandi;

400 g di pasta;

600 g di pomodoro;

40 g di formaggio grattugiato;

q.b. di sale, basilico, aglio, olio.

Il primo passaggio è quello di lavare le melanzane e tagliarle a fettine non troppo spesse e né sottili. Una volta che abbiamo fatto questo le andiamo a friggere. Successivamente le riponiamo in un piatto con della carta assorbente, per raccogliere tutto l’olio in eccesso. Possiamo preparare il sugo. Sarà un sugo semplice fatto solo con basilico e aggiustato di sale.

Come assemblare il timballo

Prendiamo una teglia tipo quella per fare le torte, rotonda, e disponiamo le melanzane creando un cerchio. Cuciniamo la pasta, non molto perché anche in questo caso ultimiamo la cottura in forno. Una volta fatto questo, scoliamo la pasta e la versiamo nella pentola con il sugo. Adesso aggiungiamo la pasta nella teglia dove ci sono le melanzane e aggiungiamo il formaggio grattugiato. A scelta possiamo anche mettere qualche altro ingrediente, come ad esempio la mozzarella oppure un po’ di pancetta o guanciale. Richiudiamo con le estremità delle melanzane e mettiamo in forno. Cuciniamo a 200 gradi per 30 minuti circa.

Questa sarà una ricetta davvero squisita. Il sapore sarà buonissimo. È assolutamente da provare la pasta al forno fatta così, proprio adatta per la domenica. Da accompagnare con un po’ di polpette fritte o al sugo e un bel calice di vino fresco. Possiamo essere certi che con queste ricette faremo sicuramente una bella figura con gli invitati.