La colazione è da molti considerata il pasto principale che dà energie e forze per affrontare al meglio la giornata. Ma c’è anche chi proprio non ama fare colazione e beve solo un caffè o un cappuccino al volo.

C’è chi preferisce la colazione con le uova e pane di segale, chi preferisce il porridge all’inglese, chi si alimenta con frutta e yogurt e poi c’ è chi ama mangiare la classica colazione all’ italiana cornetto e cappuccino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Chi beve ogni mattina questa gustosa bevanda in questo modo ingrasserebbe velocemente e accumulerebbe più grasso sull’addome

Un momento irrinunciabile quello del cappuccino che rappresenta la coccola giusta prima di andare al lavoro e affrontare gli impegni della giornata.

Questa deliziosa bevanda al gusto di latte e caffè tutta italiana, non sarebbe in sé per sé eccessivamente calorica. Infatti si stima che un cappuccino medio apporti dalle 80 alle 130 kcal, un dato variabile a seconda della quantità e del latte scelto.

A modificarne i valori è anche l’aggiunta o meno di zucchero e dolcificanti vari. Infatti, il consiglio è quello di berlo tendenzialmente amaro.

Perché aumenterebbero il peso e il girovita

Tuttavia, ad influire negativamente sulla linea e sull’aumento del girovita è la combinazione di questa bevanda con il classico cornetto o brioche. Infatti, questo duo dal gusto irresistibile influirebbe negativamente sulla glicemia, causandone un aumento troppo repentino. A sua volta anche l’insulina aumenterà velocemente, con il risultato che dopo poco avvertiremo un gran vuoto allo stomaco. Questo ci porterà a consumare altri alimenti, dunque a mangiare di più. Ed ecco perché chi beve ogni mattina questa gustosa bevanda in questo modo ingrasserebbe velocemente e accumulerebbe più grasso sull’addome.

Il problema sarebbe nell’eccessiva quantità di zuccheri e grassi presenti e nella mancanza di proteine. Un’altra problematica starebbe nella qualità degli alimenti scelti in termini di nutrienti. Con questo non vogliamo dire che sia un alimento da eliminare, ma da consumare in via eccezionale e con i giusti accorgimenti per limitarne i “danni”.

Come consumare cornetto e cappuccino

Al bar, infatti, potremmo scegliere di consumare il nostro cappuccino con del latte scremato o vegetale e con l’aggiunta di un raso cucchiaino di zucchero. Potremmo poi prediligere un cornetto integrale dalle piccole dimensioni, ed accompagnare il tutto con uno yogurt o con un uovo. Potremmo poi aggiungere della fibra, inserendo un frutto come ad esempio questo frutto che molti scartano ricco di fibre e vitamine e favorirebbe la corretta evacuazione.

Dunque, tornando al nostro cappuccino, non è tanto il suo consumo a causare squilibri nella dieta quanto agli alimenti a cui viene accostato.

L’importanza della colazione secondo gli esperti

Come tutti i pasti ognuno è libero di scegliere quello che preferisce, l’importante sarebbe rimanere sempre nei limiti di un pasto bilanciato. Tuttavia come ci ricorda questo autorevole studio dello IEO, sarebbe importante evitare di saltarla. Questo perché la colazione rappresenta un momento metabolico importante per il nostro corpo che deve ricaricare i muscoli degli zuccheri spesi durante il riposo notturno. Inoltre è da qui che viene regolato anche il senso di fame durante tutta la giornata.

Approfondimenti

Meglio uova e crostacei o meglio carne rossa e formaggi per mantenere il colesterolo basso e ridurre il rischio di infarto.