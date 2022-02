Qualcuno potrebbe considerarli un motivo di imbarazzo ma i gonfiori addominali sono una piaga con cui molti si trovano a fare i conti. Questo non è certo un problema della sola terza età ma può colpire tutti, in via più o meno accentuata. Le cause possono essere molteplici e riconducibili a diversi fattori. Fumo, alcol, stress insieme ad alcune mosse alimentari sbagliate. Su tutti meritano menzione i cibi grassi, le carni rosse così come alcune tipologie di vegetali. Tuttavia, ricordiamo che più di broccoli e legumi sarebbe questa cattiva abitudine a gonfiare la pancia come un pallone.

Tuttavia è possibile trovare aiuto a problemi di gonfiore e gas intestinale aiutando digestione e intestino attraverso alcuni rimedi naturali.

La pianta della ninfa

Una pianta che vanterebbe interessanti qualità carminative e di supporto alla digestione è la pianta che i greci dedicarono alla ninfa dell’apicoltura. La Melissa Officinalis è una pianta largamente impiegata nella medicina naturale a diversi scopi. Infatti non solo avrebbe proprietà nella decongestione delle vie respiratorie, nel controllo della pressione e dello stress fino all’aromaterapia contro l’Alzheimer. La melissa infatti trova impiego contro dolori e gonfiori intestinali e problemi digestivi compresi coliche, vomito e diarrea. Grazie all’effetto sedativo e calmante la melissa aiuterebbe mantenere in salute l’apparato digerente. Ragguardevoli poi sarebbero le quantità di vitamina C, tiamina, flavonoidi e acidi fenolici.

È possibile assumerla in decotti attraverso le foglie secche facilmente reperibili in erboristeria o supermercati.

Stracolmi di antiossidanti e vitamine questi alimenti ridurrebbero pancia gonfia e flatulenza aiutando digestione e intestino

Meno noto, forse, è un rimedio naturale che trova le sue origini nella lontana Asia, terra in cui è molto impiegato in cucina. Stiamo parlando del coriandolo, pianta della famiglia delle Apiacee che vanterebbe interessanti quantità di antiossidanti, minerali e vitamine. Anche in questo caso vitamina C e tiamina, ma anche riboflavina, niacina, insieme a potassio, ferro, calcio e fosforo.

La sua principale qualità sarebbe quella di ridurre la presenza di gas e flatulenze alleggerendo la pressione intestinale. Anche in questo caso è possibile realizzare tisane digestive attraverso il coriandolo utilizzando i semi essiccati e dell’acqua bollente.

Raccomandazioni

È vero, rimedi appena citati sarebbero stracolmi di antiossidanti e vitamine e farebbero bene contro flatulenza e intestino gonfio. Tuttavia, pur essendo rimedi naturali, non vuol dire che non possano avere conseguenze. Prima dell’utilizzo a scopo curativo sarebbe opportuno il parere di un medico.

