Se non dimagriamo con dieta e palestra, potrebbe essere questo il motivo ma ecco cosa fare in poco tempo

Sicuramente, seguire un regime alimentare di tipo mediterraneo e fare esercizio fisico giornaliero contribuiscono a restare in forma, oltre a dare benefici alla salute. Ma quante volte è capitato di fare dei sacrifici, allenarsi più ore al giorno e vedere pochi risultati?

Gli sportivi si recano in palestra ogni giorno e si allenano anche per più di 2 ore. Allenano le gambe, l’addome, le braccia per aumentare la massa muscolare. Effettivamente, chi non vorrebbe un fisico scolpito? Tuttavia, la scienza ci suggerisce che per avere la pancia piatta, ma anche per ridurre il colesterolo cattivo, ecco come dovremmo camminare.

Eppure, nonostante gli sforzi, l’allenamento costante e una buona alimentazione non riusciamo a perdere peso. Pochi sanno che, se non dimagriamo con dieta e palestra, potrebbe esserci una spiegazione a tutto ciò.

La genetica e il somatotipo

Potrebbe sembrare assurdo, ma non tutti gli allenamenti sono utili in base al fisico che abbiamo. È stato William Herbert Sheldon ad arrivare a questa conclusione. Il nostro fisico potrebbe avere delle caratteristiche, che potrebbero fare la differenza sull’esercizio fisico.

Questa tesi generale rientra nella macroarea della genetica, che risulta essenziale nel capire perché, nonostante gli sforzi, non riusciamo a dimagrire o a raggiungere i nostri obiettivi con la palestra. Abbiamo presente quando una persona mangia tanto e non ingrassa? Questo tipo di persona rientra nel somatotipo ectomorfo. Il mesomorfo, invece, è il somatotipo in cui rientrano le persone che, facendo un allenamento soft e senza troppi sforzi, riescono a mantenere una forma fisica soda e una bella muscolatura. Infine, nell’endomorfo rientrano coloro che hanno difficoltà a perdere peso e, al contempo, hanno facilità ad accumulare massa grassa.

Oltre a questo, è importante anche la differenza tra le fibre rosse e quelle bianche. Le fibre rosse sono resistenti e, per stimolarle, bisognerebbe aumentare l’intensità dell’attività fisica. Al contrario, le fibre bianche sono meno resistenti e sono in maggiore quantità, ovviamente, nel somatotipo mesomorfo. Per questo motivo, nonostante un allenamento leggero, i mesomorfi riescono ad avere un fisico da urlo.

Se non dimagriamo con dieta e palestra, potrebbe essere questo il motivo ma ecco cosa fare in poco tempo

Una volta individuato a quale somatotipo apparteniamo, per le nostre esigenze esistono dei programmi di fitness appositi. Nel caso in cui fossimo endomorfi, si dovrebbe lavorare maggiormente sull’intensità. Anche perché bisognerebbe stimolare le fibre bianche che, nel somatotipo endomorfo, sono inferiori.

In tal senso, il cardiofitness è perfetto. Quindi, dovremmo fare camminate a passo svelto, corse, tapis roulant, cyclette, zumba e usare tutti gli strumenti, che la palestra mette a disposizione, per accelerare il battito cardiaco e bruciare calorie e grassi. Dovremmo allenarci almeno tre volte a settimana e almeno per un’ora continuativa con qualche piccola pausa.

L’endomorfo, per dimagrire, dovrebbe bruciare più calorie di quante ne assume. Facendo un calcolo delle calorie ingerite ogni giorno, alleniamoci fin quando non superiamo tale numero. Altrimenti non perderemo massa grassa e non metteremo, al contrario, quella magra.

