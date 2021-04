Con l’arrivo del caldo e dell’estate una delle cose più antipatiche in assoluto è trovarci la compagnia delle zanzare in macchina. Non che averle in casa sia tanto meglio, ma all’interno dell’abitacolo ci sentiamo davvero indifesi. Soprattutto quando ci aggrediscono caviglie e gambe scoperte. A quel punto abbiamo due possibilità: rischiare un incidente, oppure lasciare che ci prelevino il sangue. Quest’anno, però, possiamo dire stop alle zanzare nell’abitacolo della macchina grazie a questo trucco semplicissimo: la citronella. Vediamo come utilizzarla in questo articolo della nostra Redazione.

Un rimedio naturale molto efficace

Probabilmente non pensiamo che la citronella faccia al caso nostro anche in macchina, perché siamo abituati a usarla sul balcone o sul terrazzo. Solitamente in versione candela, o, diffusore. Eppure, se ci pensiamo bene, dato che funziona in spazi aperti, perché non dovrebbe farlo in un ambiente piccolo come l’abitacolo della macchina? E, in effetti, ecco lo stop alle zanzare nell’abitacolo della macchina grazie a questo trucco semplicissimo, con varie opzioni. Vediamole assieme.

Come utilizzare la citronella in macchina per eliminare le zanzare

Prima di affrontare questo articolo, ci siamo avvalsi di un caro amico meccanico, e tecnico del settore, che ci ha mostrato queste soluzioni:

il tradizionale alberello, o, foglia in versione aroma alla citronella;

dei moderni diffusori che possiamo collegare all’accendisigari, come i tradizionali deodoranti;

degli evolutissimi mini-dispenser da inserire addirittura nelle moderne presa USB.

Funzionano davvero bene e, soprattutto sono naturali e, non invadiamo l’abitacolo con prodotti chimici che poi restano nell’aria.

Qualche altro consiglio utile contro le zanzare in macchina

Se abitiamo in zone particolarmente umide, i prossimi mesi rischiano di diventare davvero una tragedia, con le zanzare che ci utilizzano come mensa. Ma, oltre alla citronella, ricordiamo che possiamo contrastare le zanzare anche semplicemente accendendo l’aria condizionata. Il deumidificatore priverà infatti le nostre nemiche del loro habitat naturale. Se vogliamo che questo sistema funzioni, allora, quando siamo in garage, o, all’interno della nostra proprietà, accendiamo l’aria e scendiamo dall’auto. Mentre, infatti creeremo l’ambiente ostile alle zanzare, potremmo dedicarci alle ultime cose prima di partire, come chiudere casa, o, raggruppare i figli prima di caricarli in macchina. Teoricamente le zanzare non saranno morte, ma dovrebbe bastare aprire leggermente il finestrino per vederle volare via. Se così non sarà, ecco intervenire la citronella, nostro preziosissimo alleato.

