Il tiramisù è sicuramente uno dei dolci più famosi della cultura italiana. Questo dessert goloso si caratterizza per la sua preparazione semplicissima, ed è altrettanto famoso per le molteplici variabili con le quali lo si può rivisitare.

Oggi infatti vedremo assieme come preparare il delicatissimo e buonissimo, tiramisù pera e cioccolato. Una variante golosa e originale del tiramisù, fantastica per accontentare grandi e piccini e spendere poco.

Tutto il necessario per quattro porzioni

a) 320 grammi di mascarpone;

b) 100 grammi di savoiardi;

c) 120 grammi di cioccolato fondente;

d) 2 pere;

e) 4 uova;

f) 1 noce di burro;

g) 80 grammi di zucchero semolato;

h) 1 bicchiere di rum;

i) cacao amaro in polvere.

La preparazione

Per prima cosa sbucciare e tagliare le pere a dadini e metterle a stufare in padella con il burro per qualche minuto. Aggiungere poi il rum e continuare a cuocere fino che a che le pere non siano diventate morbide. Poi lasciarle a riposare.

In seguito montare i tuorli con lo zucchero fino a renderli una spuma chiara e omogenea. Unire il mascarpone continuando a mescolare e infine aggiungere le pere, amalgamando il tutto con gesti delicati.

In un altro contenitore metterei gli albumi, montarli a neve ferma e poi aggiungerli al composto di tuorli precedentemente preparato.

Questo goloso dolce si può servire sia in teglia che in contenitori per dosi singole come coppette, bicchieri o barattoli. Una volta scelto il contenitore che si preferisce infatti, con un cucchiaino, ricoprire il fondo di crema.

Sopra di questa bisognerà poi adagiare uno strato di savoiardi e aggiungere anche una grattugiata di cioccolato fondente.

Questo procedimento andrà poi ripetuto tante volte quanto basta a creare abbastanza strati per garantire una porzione ricca e abbondante.

Il risultato andrà poi lasciato a riposare in frigo per almeno due ore prima di poter essere servito guarnirlo con una abbondante spolverata di cacao amaro.

Il risultato ottenuto sarà una variante golosa e originale del tiramisù, fantastica per accontentare grandi e piccini.

