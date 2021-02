Inwit potrebbe beneficiare della strategia di Vodafone in Germania. Gli obiettivi del titolo nel medio/lungo periodo

Da inizio dicembre 2020 il titolo ha perso oltre il 20%, mostrando una debolezza che potrebbe portare le quotazioni sui minimi del 2020. Tuttavia Inwit potrebbe beneficiare della strategia di Vodafone in Germania che starebbe organizzando la IPO della sua controllata Vantage Towers per una valore di circa 15 miliardi di euro. Questa ipotesi sta sostenendo tutto il settore delle torri per la distribuzione dei segnali telefonici e potrebbe portare beneficio anche a Inwit.

D’altra parte delle potenzialità del titolo sono convinti anche gli analisti che hanno un consenso medio Buy e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40%.

Dal punto di vista dei multipli di mercato, invece, INWIT risulta essere leggermente sopravvalutata.

Gli obiettivi del titolo secondo l'analisi grafica

Inwit (MIL:INW) ha chiuso la seduta del 24 febbraio in rialzo dello 0,53% rispetto alla seduta precedente a quota 8,54 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e si sta avvicinando a un livello molto importante che già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono in prossimità di area 7,88 euro (I obiettivo di prezzo) e la tenuta di questo livello potrebbe favorire la ripartenza al rialzo.

Viceversa, una chiusura settimanale sotto il livello indicato potrebbe favorire un affondo ribassista verso gli obiettivi indicati in figura.

Da notare che al momento il segnale dello Swing Indicator è saldamente ribassista.

Time frame mensile

Anche sul mensile la tendenza è ribassista e il livello chiave passa per area 7,82 euro (I obiettivo di prezzo). Come sul settimanale, una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe scattare un’accelerazione al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Ovviamente la tenuta del supporto seguita da un segnale rialzista del BottomHunter e/o dello Swing Indicator potrebbe far ripartire al rialzo le quotazioni.

Conclusione: prima di prendere posizioni sul titolo verificare, quanto meno in chiusura di settimana, la tenuta del supporto in area 7,88 euro.

