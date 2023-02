Stop alle cerette sul viso della donna: ecco la nuova tendenza esplosa sui social per eliminare i peli della faccia di lei

Sei stufa di vederti quella peluria sul viso, e vuoi un metodo veloce e indolore per eliminarla? La soluzione c’è, e sta realmente spopolando su tutti i social.

Negli ultimi anni si è rafforzata nella nostra società l’idea per cui la donna non dovrebbe avere nessun pelo sul viso, per essere davvero piacente. Vietato avere baffetti, basette, peli su guance o sopracciglia disordinate, insomma, una vera e propria crociata contro la peluria del volto.

Nonostante sia un fenomeno naturale, si sono diffusi sempre di più vari metodi per cercare di eliminare qualsiasi pelo dalla faccia della donna. I più utilizzati sono sicuramente le cerette, il metodo forse più immediato, quello che, con un solo strappo, permette di sradicare dal bulbo i peli del viso.

Col tempo si sono fatti strada altri sistemi anche più ricercati, come il filo arabo, la luce pulsata, il laser e tanti altri metodi assai utili.

Tra tutti questi, però, c’è un metodo che, ultimamente, sta letteralmente spopolando sui social. Apparentemente potrebbe sembrare il metodo più antico del mondo, eppure non lo è visto che oggi è utilizzato anche dai giovanissimi. Tutti parte da dei coloratissimi strumenti che molti stanno già acquistando online. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stop alle cerette sul viso della donna: con questo strumento virale la pelle sarà liscia e vellutata in una sola passata

Prima di decidere quale metodo usare per depilarsi, è importante vagliarne i pro e i contro. Ogni sistema comporta vantaggi e svantaggi, e sta a noi decidere cosa privilegiare per il nostro benessere.

La ceretta, ad esempio, ha il vantaggio di essere il metodo più veloce e immediato per rimuovere i peli. Basta stendere la cera sulla zona di nostro interesse, applicare una striscia di carta su quest’ultima e poi, con un movimento deciso, strappare la striscia in direzione opposta al pelo.

C’è chi non ha alcun problema con le cerette e, anzi, le utilizza normalmente per depilarsi. Di contro, però, c’è anche chi ha la pelle particolarmente delicata, e soffre profondamente a causa dello strappo della ceretta. Il rischio, talvolta, è anche di incorrere in perdite di sangue, irritazioni, bruciori e, nei casi peggiori, anche eritemi. Ecco perché molti hanno detto stop alle cerette sul viso della donna, e hanno già provato questo prodotto super virale.

Se volessimo evitare questo tipo di problema, infatti, potremmo utilizzare i nuovissimi rasoi per il viso che stanno spopolando su internet. Sono lunghi quanto delle penne, coloratissimi, all’estremità hanno una

lama che elimina all’istante i peli del viso. Non si tratta dei classici rasoi, perché questi sono molto più delicati, specifici per la pelle e, soprattutto, di nuova produzione.

Il suggerimento furbo per una pelle splendida

Oltre ad eliminare la peluria sul viso, per avere una pelle davvero luminosa e levigata, consigliamo di provare il dermaplaning. Si tratta di un trattamento, mirato a levigare la pelle, eliminando le cellule morte più superficiali e la peluria in eccesso. Con uno strumento simile al rasoio di cui sopra, riusciremo a levigare la pelle, grazie a questo trattamento totalmente indolore.

E, per concludere in bellezza, potremmo concederci una bella maschera nutriente, che possiamo fare anche a casa solo con ingredienti naturali.