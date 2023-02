Debiti con il Fisco: finalmente da oggi potrai controllare quali debiti hai grazie a questo documento. Fallo subito!

L’attuale Manovra finanziaria oltre a prevedere diversi Bonus sociali ha pensato anche a chi ha debiti col Fisco, prevedendo diverse situazioni. Grazie a questo documento, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, i contribuenti potranno chiarire ogni dubbio. Ecco di seguito come fare.

La Legge di Bilancio per il 2023 ha introdotto la Definizione agevolata, detta anche Rottamazione-quater, all’art.1 commi 231-252. Questa misura consente di estinguere carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In particolare la misura consente di estinguere i debiti relativi ai carichi pendenti col Fisco versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale. Nonché quelle maturate a titolo di capitale e maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Mentre non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi di mora, aggio e di interessi iscritti a ruolo. La Definizione agevolata consente pertanto di mettere a posto la propria situazione debitoria, senza dover pagare ulteriori somme. L’attuale Legge di Bilancio inoltre consente di fruire della predetta misura anche per le liti pendenti, ovvero le controversie tributarie pendenti dove l’Agenzia è controparte.

Debiti con il Fisco: finalmente potrai controllare quali debiti rientrano nella rottamazione con questo documento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

Per conoscere quali debiti rientrano nella Rottamazione gli interessati potranno richiedere il Prospetto Informativo, accedendo all’Area riservata o tramite il form in area pubblica. Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere definiti e l’importo dovuto aderendo alla misura. In altre parole il documento indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio. Gli interessati possono richiedere online il Prospetto informativo mediante due modalità, ovvero in area riserva o in area pubblica. Se si sceglie l’area riservata, il contribuente potrà richiedere direttamente il Prospetto Informativo fornendo le proprie credenziali d’accesso SPID, CIE o CNS. Mentre, in area pubblica, dovrà compilarsi il form e allegare il proprio documento di riconoscimento. In entrambi i casi si dovrà indicare il proprio indirizzo email per ricevere il Prospetto Informativo.

Cosa fare una volta ottenuto il Prospetto informativo?

Grazie a tale servizio si potrà conoscere l’elenco delle cartelle che potranno essere definite. In tal modo i contribuenti potranno valutare la propria situazione debitoria e controllare quali debiti rientrano nella rottamazione. Qualora decida di fruire dell’agevolazione, il contribuente dovrà inviare entro il 30 aprile 2023 la domanda di adesione alla Definizione agevolata esclusivamente in via telematica. Inoltre, potrà richiedere la Rottamazione quater, anche chi non ha pagato la Rottamazione ter. Pertanto se hai debiti con il Fisco, finalmente potrai mettere a posto la tua situazione debitoria versando molto di meno rispetto a quanto dovuto.