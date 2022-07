Non c’è niente di meglio che sfruttare le verdure di stagione per cucinare i nostri piatti. Portare in tavola alimenti sani e ricchi di gusto, che fanno bene al corpo e alla mente è qualcosa di impagabile. Ecco perché è il momento giusto per sfruttare una delle verdure più buone e amate di sempre, la zucchina.

Sarà perché è così versatile da stare bene sia coi primi che coi secondi, fatto sta che dovremmo sempre avere delle zucchine in frigo. Moltissime persone le utilizzano, ad esempio, per preparare una deliziosa torta salata cotta e servita in soli 10 minuti.

Nelle righe che seguiranno, invece, sveleremo come farcire con un ripieno da favola le nostre buonissime zucchine. In questo modo prepareremo un secondo piatto facile, veloce e soprattutto salutare per noi e per la nostra famiglia. Iniziamo subito con la ricetta.

Stop alla solita carne macinata o al tonno, molto meglio farcire le zucchine con il ripieno più veloce e squisito di sempre

Molte persone, appena si parla di farcitura, pensano subito alla carne trita o a un impasto a base di tonno. Queste due versioni vanno per la maggiore e sono sicuramente buonissime e apprezzate da tanti.

Noi, però, vogliamo aggiungere della fantasia alle solite ricette, portando una bella ventata d’aria fresca.

Scopriamo quali ingredienti ci serviranno:

250 g di zucchine;

80 g di prosciutto cotto a cubetti;

125 g di ricotta morbida;

ricotta salata q.b.;

30 g di Pangrattato q.b.;

maggiorana;

sale, pepe e olio EVO q.b.

Procedimento

Laviamo le zucchine, tagliamo un pezzo di buccia in orizzontale e rimuoviamo dal loro interno la polpa. Quest’ultima la utilizzeremo per preparare il ripieno. Schiacciamo la polpa con una forchetta, poi facciamola cuocere in padella con sale, pepe, e un pizzico d’olio. Lasciamo cuocere a coperchio chiuso finché tutto non sarà morbido, ci vorranno circa 10 minuti.

Nel frattempo, aggiungiamo in padella anche la maggiorana e i cubetti di prosciutto e facciamo rosolare per un altro paio di minuti. Ora versiamo il composto in una terrina, aggiungiamo la ricotta morbida e amalgamiamo bene con una forchetta.

Versiamo nel composto anche un pizzico di sale, altro pepe se lo desideriamo, e il pangrattato. Creiamo un bell’impasto omogeneo e poi usiamolo per farcire le zucchine. Posizioniamo le zucchine già riempite in una teglia coperta con carta forno.

A questo punto grattugiamo della ricotta salata sulle zucchine, spolveriamo un altro po’ di pangrattato, un filo d’olio e l’ultimo pizzico di pepe.

Facciamo cuocere a 200°C per circa 30-35 minuti e il piatto è servito. Diciamo stop alla solita carne macinata o al tonno, perché questo ripieno sarà così gustoso che non potremo più farne a meno.

