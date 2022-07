L’estate, oltre al divertimento, il relax e le “spiaggiate” al mare, porta con sé anche qualche piccolo inconveniente. Noi donne siamo infatti ossessionate dai peli. Abbiamo tutto il giorno gambe e inguine scoperti, e alla minima ricrescita siamo subito armate di pinzetta e ceretta, per estirpare quei peletti scuri che fanno capolino dal giorno alla notte. Fosse solo questo il problema! Spesso, la ricrescita comporta anche un fastidioso prurito, soprattutto dopo ceretta e rasoio. Per combattere tutti questi fastidi, potremmo seguire una routine di bellezza che ci faccia da spalla in questa situazione tragicomica.

Ricrescono alla velocità della luce

I peli in estate ricrescono più velocemente e questo è un dato di fatto. Succede perché in estate ci sono più ore di luce e ipotalamo e ipofisi, alleati nella produzione di ormoni, lavorano a ritmo sostenuto accelerando la ricrescita. Purtroppo, capita a molte di ritrovarsi con la doppia ricrescita, in quanto ogni pelo segue un ciclo di vita diverso rispetto agli altri e il risultato è una pelle che non è mai perfettamente liscia. E possiamo ancora ritenerci fortunate, perché certe donne, oltre a questo, devono affrontare irritazioni, follicolite e brufoletti a causa dei peli incarniti. Insomma, avere gambe lisce da passerella sembra un miraggio. Ma con alcuni accorgimenti, possiamo tenere a bada la ricrescita e raggiungere un ottimo compromesso.

Stop al prurito da ricrescita dei peli dopo la ceretta o il rasoio con questi consigli

Indipendentemente dal metodo di depilazione scelto, la routine che prevede esfoliazione e idratazione non può essere abbandonata. Esfoliare con costanza la pelle e idratarla a fondo riduce al minimo la probabilità di comparsa dei peli incarniti. Una cosa che molte donne riscontrano è che al mare, col freddo e la pelle d’oca, i peli nuovi fanno subito capolino già a fine giornata. Quello che possiamo fare, dopo la doccia e l’esfoliazione, è passare un bello strato di olio di mandorla e rimuovere dolcemente col rasoio i peli emersi durante la giornata. L’olio di mandorla avrà un effetto lenitivo e permetterà al rasoio di scivolare più facilmente sulla pelle, senza irritazioni.

Se invece il nostro cruccio sono i peli visibili in spiaggia, ci tornerà utile avere con noi un rasoio elettrico, soprattutto per la zona di inguine e interno coscia. Nessuna irritazione e peli ridotti all’osso e possiamo passarlo anche tutti i giorni, per tenere sotto controllo la ricrescita. Se facciamo questo e continuiamo ad idratare ed esfoliare (con uno scrub leggero, possibilmente a giorni alterni, per evitare abrasioni), potremmo dire stop al prurito da ricrescita dei peli e mostrare finalmente gambe e inguine da favola. Magari facendo tesoro anche dei consigli per coprire le smagliature.

