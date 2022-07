Può capitare che ci si trovi a corto di denaro e si decida di vendere le cose di valore che si possiedono. Sovente si possiedono dei gioielli che non si indossano più perché, magari, passati di moda o, semplicemente perché hanno stancato. Potrebbe, quindi, venire l’idea di vendere una collana d’oro, un vecchio braccialetto della nonna o l’anello della Prima Comunione. Prima di farlo, però, è bene rifletterci bene perché anche se vendere l’oro usato non conviene come conservarlo e proprio quest’ultima potrebbe essere la scelta vincente.

L’oro vecchio quanto vale?

Avere dell’oro è sempre un capitale. La quotazione di questo metallo, negli ultimi anni, è sempre salita e potrebbe continuare a farlo anche nel futuro. L’oro, infatti, è considerato un vero e proprio bene rifugio visto che difficilmente perde valore. Soprattutto in questo periodo. Con la crisi economica post pandemica a cui si aggiunge il conflitto ucraino c’è molta incertezza nel futuro. Al punto che il Governo ha stanziato diversi Bonus per aiutare la popolazione a superate il difficile momento. Molti, poi, stanno scegliendo di acquistare di nuovo oro per investire i propri risparmi e non lasciarli in banca.

Sono molte le persone, infatti, che non fidandosi delle banche per tenere i propri risparmi, decidono di investirli tutti in lingottini d’oro. E con l’aumento della richiesta del prezioso metallo, sta aumentando anche il prezzo. Alla luce di tutto questo cerchiamo di capire qual è la cosa migliore da fare con il proprio oro usato.

Vendere l’oro usato non conviene come conservarlo visto che potrebbe aumentare di valore

Cominciamo con il dire che il valore dell’oro varia in base alla sua caratura. Solitamente i gioielli sono in oro a 18 carati. Mentre quello puro è a 24 carati. Esistono, poi, gioielli meno pregiati con caratura a 14 o 9.

Per quel che riguarda l’oro puro il suo prezzo al grammo oscilla dai 55 ai 57 euro. Se consideriamo che rispetto a febbraio 2022 il prezzo in questione è aumentato di 5 euro, la tendenza sembra rialzista. Per quanto riguarda l’oro usato, i prezzi sono sensibilmente più bassi e, come abbiamo detto variano in base alla caratura:

41,20 euro al grammo per quello a 18 carati;

31,10 euro al grammo per quello a 14 carati;

18,20 euro al grammo per quello a 9 carati.

Nei prossimi mesi e anni si prevede che il prezzo dell’oro possa aumentare ancora anche se non di molto. Il valore si potrebbe attestare, nel 2023, sui 60 euro al grammo ma potrebbe anche arrivare a 70 euro al grammo nel 2025. Per chi, quindi, non ha fretta di vendere il consiglio è quello di attendere qualche anno, visto che il prezzo è destinato a salire.

Le cose da considerare sempre

In ogni caso, se si decide di voler vendere il proprio oro usato, il consiglio è quello di evitare i “Compro oro”, in generale e scegliere, invece, quelli presenti sul mercato da molti anni. In questo caso basta una veloce ricerca su internet per capire se si tratta di un posto affidabile. Questo per evitare attività truffaldine. Sincerarsi sempre, inoltre, che l’attività a cui si cede il proprio oro abbia una valida licenza e l’autorizzazione della Questura. Un’altra cosa da fare sempre, per evitare truffe, è pesare da soli l’oro prima di venderlo. In questo modo, grossomodo, si saprà il peso e il rischio di essere truffati è minore.

