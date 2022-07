Che bellezza la tintarella. Finalmente siamo usciti dal nostro involucro pallido e abbiamo assunto un colorito sano e dorato. Ma si sa, per un’abbronzatura duratura, la pelle richiede idratazione e nutrimento. Questo vale soprattutto in caso di piccole scottature o arrossamenti. Per questo esiste il doposole: placa i rossori, riduce l’eventuale bruciore e aiuta la pelle danneggiata a rigenerarsi e mantenere viva l’abbronzatura per parecchio tempo. In assenza del doposole, anche l’olio di mandorle è un ottimo alleato e lascia la pelle morbida e setosa. Per non parlare dell’arnica, un vero toccasana contro ustioni e scottature. Tuttavia, se siamo sprovvisti di una di queste soluzioni, possiamo creare il nostro doposole fai da te a costo zero (o quasi).

I vantaggi di un doposole naturale

La problematica più grossa dei cosmetici è il dubbio sui loro effettivi ingredienti. Capita di chiedersi “mi farà reazione?”, “questo prodotto sarà sufficientemente delicato per la mia pelle?”. Invece di farci tutte queste domande, possiamo andare direttamente sul sicuro, creando un doposole con ingredienti semplici e naturali. Lo scopo del doposole è quello di nutrire la pelle e ripristinare una corretta idratazione dopo l’esposizione al sole. La stessa funzione la svolgono alcuni ingredienti naturali, con il vantaggio di essere economici e delicati sulla pelle.

Al posto della crema doposole non usiamo solo olio di mandorle o arnica, ma anche questi 4 eccellenti rimedi fai da te

Al primo posto troviamo sempre lei, l’aloe vera. Usare il gel di questa pianta portentosa, unita a qualche goccia di olio essenziale di lavanda, avrà gli stessi effetti benefici di una qualsiasi crema doposole costosa. Ha la grande capacità di stimolare la pelle ad autoripararsi e la idrata in profondità. Per godere al meglio dei benefici di questa pianta, potremmo conservarne il gel in frigo o in freezer, per una maggiore azione rinfrescante. Altro rimedio naturale doposole è a base di latte. Usato già da Cleopatra nell’antico Egitto, il latte è da sempre un sincero alleato di bellezza, grazie alle sue proprietà idratanti, rigeneranti e lenitive. Possiamo farci un bel bagno nel latte o tamponarlo con un panno umido sulla pelle abbronzata, in alternativa (o in aggiunta) alla classica crema doposole. Il latte è un valido compagno di squadra anche per riparare e idratare i capelli secchi.

Altri due rimedi naturali

L’olio di camomilla è un must quando si parla di idratazione. Ha un notevole potere decongestionante e leggermente antisettico. Senza contare che la sua azione emolliente è estremamente piacevole sulla pelle. Infine abbiamo l’aceto di mele. Possiamo diluirlo all’acqua mentre facciamo il bagno e farlo diventare un valido sostituto del doposole. L’aceto riattiva la circolazione, dona elasticità ai tessuti, disinfiamma e uniforma il colorito. Ottimo per alleviare il prurito e l’infiammazione, in caso di piccole scottature superficiali. Al posto della crema doposole, dovremmo provare questi portentosi rimedi naturali. Una coccola efficace ed economica per la nostra pelle bruciacchiata.

