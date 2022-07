L’incubo di tutte le donne nel periodo estivo è quello di mostrare le temutissime smagliature presenti sul nostro corpo. Sono considerate ancora un inestetismo, sebbene le smagliature siano qualcosa di assolutamente normale e fisiologico. Le più temute sono quelle rosse e bianche, che possono manifestarsi sul seno, sulla pancia e soprattutto nell’interno coscia. Non c’è da sorprendersi che siano tutte a caccia di rimedi per coprirle, prevenirle e magari attenuarle un pochino.

Quali sono le cause delle smagliature

Le smagliature sono delle vere e proprie fratture nella struttura della cute. Quando sono rosse sono di nuova formazione e quando cominciano a cicatrizzare diventano bianche. Le smagliature si formano a causa di continui stress a cui sottoponiamo la nostra pelle. Aumento o diminuzione improvvisa di peso, gravidanze o farmaci possono contribuire alla formazione di queste graziose “ondine” su cosce, sedere e fianchi. Sicuramente, contribuisce anche una predisposizione genetica. Tuttavia, anche senza ricorrere a trattamenti laser, è possibile migliorare sensibilmente l’aspetto delle smagliature con alcuni semplici rimedi, altrimenti possiamo limitarci a mimetizzarle.

Mai più smagliature rosse e bianche su seno, pancia e interno coscia con questi 2 rimedi per prevenirle più un consiglio per coprirle

Le smagliature sono detestate da tutte. Al secondo posto abbiamo solo le rughe di collo e decolletè, facilmente mimetizzabili con alcuni trucchetti. Se proprio non riusciamo a convivere con queste graziose “striscioline traslucide”, possiamo ricorrere ad alcuni rimedi naturali per attenuarle e minimizzarle. Cominciamo col portentoso gel di aloe vera, che ha un buon potere cicatrizzante ed idratante e aiuta a mantenere la pelle tonica ed elastica. La sua consistenza è fresca e piacevole sulla pelle e si assorbe in un attimo. Massaggiamolo sulla pelle asciutta tutti i giorni e noteremo in poco tempo un netto miglioramento dell’aspetto delle nostre smagliature. Ottimo anche l’impacco al caffè. Mescoliamo i fondi di caffè con lo zucchero e l’olio d’oliva. Perfetto da usare sotto la doccia come scrub da massaggiare con movimenti circolari dal basso verso l’alto, aiuterà a rigenerare la pelle e ad attenuare le smagliature.

Coprirle è ancora più semplice

Se sappiamo di non essere molto costanti con questi trattamenti possiamo ricorrere al make-up. Per le zone che non sono a contatto coi vestiti possiamo usare un normale fondotinta o correttore, altrimenti possiamo optare per creme idratanti “effetto calze”, che danno una leggera coprenza senza macchiare i vestiti. Per la spiaggia sono ottimi i fondotinta con protezione solare, per sentirci a nostro agio anche al mare, senza rischiare di scottarci. Mai più smagliature rosse e bianche su seno, cosce e fianchi perché il controllo sul nostro corpo è solo in mano nostra, grazie a questi ottimi rimedi per attenuare e coprire questi fastidiosi inestetismi.

