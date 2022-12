Abbiamo poco spazio nell’armadio? Ecco il trucco geniale per piegare i maglioni di lana senza rovinarli

Recuperiamo spazio nell’armadio con questi metodi per riporre maglie, maglioni e capi pesanti senza stropicciarli. Ecco il trucco salvaspazio da conoscere assolutamente.

Comodi e caldi, i maglioni sono il trend che spopola ogni anno, durante la stagione più fredda. Tutti li possediamo nell’armadio, anche chi non li ama ne ha almeno uno da usare all’occorrenza. I capi d’abbigliamento più pesanti, però, sono spesso anche piuttosto ingombranti. Dunque, cercare il metodo migliore per sistemarli tutti in ordine sui ripiani e nei cassetti è un’impresa ardua.

Maglioni appesi o piegati?

Mai appendere i maglioni sugli appendini. La forza di gravità tenderà ad allungare i tessuti e a deformare i capi. In particolar modo il maglione potrebbe perdere subito la forma sulla zona delle spalle. Se proprio vogliamo appendere questi capi d’abbigliamento si consiglia di piegarli a metà, infilare dentro le maniche e posizionarli sulla gruccetta proprio come se fossero pantaloni.

Come fare se abbiamo poco spazio nell’armadio?

Per ridurre il volume dei maglioni possiamo mettere in pratica un trucchetto davvero formidabile e semplice da replicare. Basta fare un po’ di pratica e il gioco è fatto! In pochi minuti potremmo riporre nel guardaroba tutti i capi più voluminosi senza stropicciarli troppo, oppure rovinare i tessuti. Questo metodo spopola sui social ed effettivamente riduce il volume dei capi e recupera spazio prezioso.

Ecco tutti i passaggi da seguire

Innanzitutto, dispiegare il maglione sul letto, oppure sopra un tavolo. Poi, portare la manica destra al centro, incrociandola sulla zona del petto. Ripetere l’operazione anche con l’altra manica.

A questo punto, avremmo ottenuto una forma rettangolare. Poi, prendere il lato a sinistra e piegarlo verso il centro. Fare la stessa cosa anche sul lato destro. In questo modo dovremmo ottenere un rettangolo con una fessura centrale e il collo posizionato in alto. Prendere la parte del collo e ripiegarla verso il basso. Il lembo in basso, invece, andrà inserito all’interno del collo. Il procedimento pratico è anche più semplice rispetto alla spiegazione letterale di tutti i passaggi.

Lo scopo finale è quello di ottenere una specie di pacchetto compatto e ordinato da poter riporre più facilmente nei mobili di casa. Questo metodo è ideale per maglioni con una scollatura classica, oppure a barca. Per i modelli “dolcevita”, invece, si consiglia di rigirare verso in basso il colletto.

Infine, per far durare i maglioni più a lungo, ricordiamo che è fondamentale conoscere il lavaggio indicato per non rovinare i tessuti, oppure per recuperare i capi infeltriti.

Inoltre, soprattutto nel periodo invernale, capitano spesso cambi repentini di temperatura. Ambienti riscaldati, alternati all’aria esterna più fredda favoriscono anche la formazione di sudore. Dunque, è opportuno anche conoscere come eliminare la puzza di sudore dai maglioni senza rovinare i tessuti.