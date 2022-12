Poco tempo per andare in palestra? Basta avere 3 app per rimanere in forma allenandosi a casa

Abbonarsi in palestra costa troppo o richiede tempo che non abbiamo? Niente paura! Basterà scaricare subito queste 3 app di allenamento ed eseguire attività fisica direttamente a casa per stare in forma.

Dividersi tra casa, lavoro e impegni familiari sembra sempre una partita a tetris. Riuscire a incastrare tutto diventa difficilissimo e, alla fine, si finisce per trascurare sé stessi e le proprie passioni. Ritagliarsi del tempo per andare in palestra, ad esempio, è una delle cose più complicate in assoluto. Per questo motivo, la soluzione esiste ed è una sola: allenarsi direttamente da casa.

In questo modo, basterà cambiarsi, ritagliarsi uno spazio all’interno della propria abitazione e concedersi un’oretta solo per noi stessi. Certamente, però, fare esercizi a corpo libero senza avere una direzione è qualcosa di impossibile. Fare esercizi in maniera casuale e senza un esperto che ci dia delle indicazioni è praticamente inutile. Rischieremmo di fare esercizi senza, nella pratica, ottenere dei veri e propri risultati. Rischiando, oltretutto, magari, di farci anche male.

Pagare un personal trainer, però, potrebbe comportare una spesa economica considerevole. Insomma, per tutti questi motivi, per risparmiare denaro, tempo e fare comodamente esercizi anche a casa, basterà scaricare le app giuste. Di seguito ne citeremo alcune ideali per effettuare esercizi a corpo libero in totale autonomia.

Poco tempo per andare in palestra? Con queste app fare ginnastica fai da te in casa diventa facile e divertente

Per allenarsi da casa basta avere un tappetino antiscivolo, facile e comodo da lavare. A dire il vero, anche tenere vicina una borraccia con dell’acqua può essere molto utile, e nulla di più. A questo punto, per accedere a un mondo di esercizi e allenamenti professionali, basterà scaricare l’app Nike Training Club. Qui troveremo circa 200 allenamenti gratuiti e mirati, che potremo seguire per perseguire i nostri obiettivi fisici. Avere un corpo snello e allenato, infatti, non è più solo un vezzo estetico, ma un aspetto importante anche per la nostra salute.

Mantenersi attivi praticando attività fisica, infatti, ci aiuterà a prevenire patologie, come quelle cardiovascolari o metaboliche, e non solo. Diminuirebbe anche il tessuto adiposo e favorirebbe il controllo di alcuni parametri, come glicemia e colesterolo.

Ulteriori 2 app per tenersi in forma a casa

Anche Adidas Training: workout HIIT è uno strumento utile per chi vuole praticare sport da casa. In quest’applicazione troveremo piani personalizzati, ma anche altri esercizi, yoga e molto altro ancora. Potremo anche monitorare il nostro miglioramento grazie alle statistiche di allenamento. Attraverso dei grafici, poi, capire su quali zone del corpo stiamo lavorando di più. Ad esempio, per rassodare braccia flaccide, cosce e glutei potremmo fare esercizi con le fasce elastiche.

Arriviamo a Keelo – Strenght HIIT Workouts, un’applicazione in cui troveremo esercizi cardio e non solo, utili per sviluppare la forza e definire il corpo. Anche con quest’app potremo eseguire esercizi rimanendo tranquillamente nella nostra casa. E necessiteremo solo del nostro tempo. Con pochi minuti di allenamento, divisi in più giorni della settimana, riusciremo a esercitarci in modo soddisfacente. Se avremo poco tempo per andare in palestra, anche quest’app farà perfettamente al caso nostro.