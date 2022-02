La vita frenetica, ricca di impegni ed imprevisti spesso ci toglie il sonno tra scadenze e preoccupazioni varie. Questo si riflette non solo sul nostro umore ma anche sul nostro aspetto e il più delle volte fa comparire delle odiatissime occhiaie.

Come abbiamo già visto in un nostro precedente articolo, è possibile contrastare la occhiaie con un semplice trucchetto e possiamo far altrettanto con altri rimedi naturali a costo zero.

Come ottenere una pelle belle e luminosa senza segni da stress senza troppa fatica

Inutile dire che la prima cosa da fare è cambiare stile di vita. Prendiamo in esame la nostra giornata e cerchiamo di capire cosa condiziona la nostra stanchezza e il nostro stress. Il poco sonno? Oppure mangiare cibo spazzatura? Passiamo troppo tempo al computer? Ecco, questi sono solo alcune delle condizioni che possono influire sul nostro aspetto e far comparire le occhiaie.

Normalmente trattiamo questa condizione coprendo il nostro viso da tanto make-up per attenuare visivamente e in poco tempo quell’odiatissima macchia scura. Invece, possiamo dire stop ai cosmetici per coprire le occhiaie con questi rimedi naturali assolutamente da provare e a costo zero.

Iniziamo col dire che ogni rimedio naturale non ha un efficacia immediata come un trattamento specifico. Ma dopo qualche giorno, si potranno già intravedere i primi risultati. Ogni ingrediente naturale, in base alla condizione delle nostra pelle e se predisposti ad allergie, potrebbe causare effetti collaterali, quindi per qualsiasi dubbio, prima di procedere contattare uno specialista.

Stop ai cosmetici per coprire le occhiaie, agiamo con gli ingredienti naturali per farle sparire

Pomodori, centrioli e patate possono essere degli ottimi alleati di bellezza. Occorrerà tritare qualche fetta di pomodoro con qualche goccia di limone e lasciare in posa per circa 10 minuti per ottenere un effetto sbiancante. La patata invece potrà essere tritata e applicata con una maschera fai da te con i rettangoli di carta igienica per non farla colare ovunque. Mentre il cetriolo che tutti conosciamo come un rimedio per sgonfiare gli occhi e non solo, lo possiamo applicare su tutta la zona degli occhi per circa 10 minuti non prima di non averlo lasciato almeno per 20 minuti nel congelatore.

Un po’ tutti conosciamo anche il latte come eccezionale elisir di bellezza. Ci sono molti trattamenti di bellezza fai da te da sperimentare anche subito e la pelle diventa liscia come seta e molto luminosa come non mai.

Anche le bustine di tè appena usate, possono essere riciclate per questo scopo geniale. Che sia camomilla, tè verde o infusi di varie erbe, possono essere sfruttate per far alleviare le occhiaie. Occorrerà prendere la bustina già utilizzata, lasciarla in frigorifero per circa 20 minuti e poi appoggiarla sugli occhi per circa 10 minuti.

L’aloe vera negli ultimi tempi è stata scoperta come soluzione quasi universale per ogni tipo di problema. Non a caso questa pianta viene utilizzata per moltissimi scopi e il gel di aloe vera potrebbe eliminare le nostre occhiaie.

