Siamo vicini alla festa più mascherata di sempre, ricca di colori, storia e tradizione: il Carnevale. Come per ogni anno non possiamo far a meno di dedicare qualche istante della nostra giornata per realizzare fantastiche ricette da portare in tavola per questa occasione speciale.

Uno dei piatti più preparati in questi giorni è la lasagna. Un piatto speciale, ricco di gusto e molto facile da realizzare in qualsiasi versione. Oltre a questo, non possono mancare le indiscusse chiacchiere che si possono preparare anche con solo 2 ingredienti e in 5 minuti.

Ma in questo caso, ci concentriamo su un altro dolce apprezzatissimo in questi giorni. Delle palline morbide dentro e croccanti fuori dal profumo meraviglioso che incanteranno tutti.

Ingredienti

300 gr di latte;

100 gr di semolino;

300 gr d’acqua;

1 uovo;

60 gr di zucchero ;

50 g prugne secche;

50 g albicocche secche;

1 mela;

olio per friggere;

1 limone;

1 cucchiaio d’acqua di fior d’arancio;

sale.

Morbide dentro e croccanti fuori come non mai queste frittelle di Carnevale pronte in un attimo

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla cottura del semolino. Prendere una pentola e versare in parti uguali latte e acqua e far bollire. Nel frattempo prendere la frutta secca e la mela e tagliarli in tanti piccoli cubetti.

Non appena il contenuto della pentola raggiungerà il bollore versare a pioggia il semolino mescolando velocemente con una paletta o cucchiaio in legno. Questo per evitare grumi o che si attacchi sul fondo della pentola.

Continuare a girare anche dopo, fino alla cottura, dolcemente come per la preparazione di una crema. Le tempistiche di cottura sono di circa 10 minuti. Non appena la polenta sarà ben cotta, versarla in un recipiente capiente e a caldo, aggiungere lo zucchero, l’uovo.

Continuare a mescolare gli ingredienti fino a quando non saranno ben amalgamati ed aggiungere la mela e la frutta secca precedentemente tagliata. Adesso aggiungere un cucchiaio d’acqua di fior d’arancio, prendere un limone e grattugiare la buccia facendo attenzione a non grattare anche la parte bianca amara.

Infine in un pentolino per friggere, far bollire l’olio di semi e versare tante palline grandi quanto un cioccolatino. Cuocere con l’aiuto di una schiumarola o un semplice cucchiaio e all’occorrenza girare le nostre morbide e croccanti praline per farle dorare su tutti i lati.

A cottura ultimata far scolara l’olio in eccesso su carta assorbente e spolverare di zucchero a velo.

