I capelli scuri e ricci sono bellissimi da vedere. Quando sono curati e lucenti sono una vera gioia per gli occhi. Abbiamo già visto come avere ricci definiti e alla moda in vista dell’estate. Ma spesso, le more lamentano la crescita di quei fastidiosi “capellini” che tutti chiamano baby hair. I baby hair non sono altro che capelli sottili e corti che crescono sulla fronte, in prossimità dell’attaccatura del cuoio capelluto, oltre che vicino alle orecchie e dietro il collo. Sono tanto odiati perché risultano difficili da gestire e pettinare, soprattutto con caldo e umidità.

Questi capelli spuntano già nell’infanzia e hanno uno scopo ben preciso: assorbire il sudore e proteggere la cute dalle irritazioni. È esattamente questo il motivo per il quale rimangono corti e hanno uno spessore diverso rispetto ai capelli. Molte donne preferiscono rimuoverli con ceretta, rasoio o addirittura pinzetta, piuttosto che impazzire per cercare di gestirli.

Gel e pettine fedeli alleati nella lotta contro i baby hair

Ultimamente, a partire da molte celebrities, si è deciso che invece di eliminare i baby hair, è meglio valorizzarli come una vera e propria cornice del nostro viso. Grazie a pettini specifici (o semplicemente vecchi scovolini di mascara) e un po’di gel, si possono facilmente tenere a bada, pettinandoli all’indietro, così da uniformarli al resto della chioma. I prodotti perfetti per stilizzare questi capelli nani sono sicuramente la cera per capelli, la crema lisciante per gestire baby hair ricci e crespi e naturalmente i numerosi prodotti e gel specifici, con tanto di scovolino incluso. Un’altra fedele amica che viene in nostro soccorso nella gestione dei baby hair è senza dubbio la lacca.

Stop a pinzetta e lametta contro i baby hair perché con questi prodotti e questi trucchi originali potremmo sistemarli facilmente e con stile

Esistono tuttavia dei modi alternativi, molto creativi, per sistemare i baby hair e valorizzare le nostre acconciature estive. Un trend molto in voga è quello di riprodurre delle onde con l’aiuto di gel e scovolino. Una cornice perfetta per trecce voluminose. Un’altra tendenza prevede di sistemare i capelli nani come una sorta di frangetta aperta al centro. O ancora, pettinarli e ingellarli ai lati del viso, formando dei riccioli eleganti. Questa è la soluzione perfetta per code alte e chignon.

Come gestirli

Insomma, le possibilità sono davvero infinite. Per cui, possiamo dire stop a pinzetta e lametta contro i baby hair, perché adesso siamo libere di sbizzarrirci con acconciature e prodotti specifici, per gestirli in modo creativo e tenerli sempre ordinati. Altrimenti, possiamo sempre ricorrere alla fotepilazione per eliminarli definitivamente. L’importante è che non si vedano svolazzare senza controllo tutto intorno al viso! Parola d’ordine: sempre eleganza e stile.

