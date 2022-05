Con l’arrivo dell’estate e del caldo, i nostri capelli sono sempre sotto l’acqua, poiché si sporcano più facilmente e con l’umidità hanno bisogno di più cure e lozioni. Questo causa, soprattutto sui capelli tinti, una perdita non indifferente di lucentezza e il colore risulta subito meno vibrante e più spento. Per chi invece non ha di questi problemi, ma vuole comunque approfittare del sole per dare più luce ai propri riflessi naturali, può comunque trarre beneficio dal prodotto che andremo a scoprire oggi.

Alternative naturali

Prima di addentrarci nelle sue caratteristiche, è bene ricordare che esistono moltissime alternative naturali per tingere o per ravvivare i riflessi e celare i primi capelli bianchi. Molte adoperano il tè nero per ravvivare i riflessi mogano. Basterà lasciare in posa 30 minuti l’infuso di tè nero per ottenere risultati più che soddisfacenti. Per capelli castani o neri, basta usare un infuso di salvia e si ottiene una colorazione naturale, perfetta per ravvivare i riflessi corvini.

Ravvivare i riflessi dei capelli con tè nero e salvia va bene, ma ecco un altro prodotto economico e dai risultati impressionanti

Chi invece non se la sente di sperimentare con rimedi casalinghi e ha paura di combinare un disastro può buttarsi su un prodotto economico e davvero prodigioso, dall’incredibile potere riflessante: la maschera colorata per capelli. In commercio ne esistono di diverse tipologie e le più economiche non superano i 6 euro a flacone. Una confezione, se usata con moderazione, può durare parecchio, soprattutto se si hanno capelli corti o di media lunghezza. L’applicazione di queste maschere è molto semplice. Si applicano su capelli appena lavati e leggermente tamponati (meglio usare dei guanti, soprattutto con riflessanti rosso rame o rosso scuro, per evitare di macchiarsi), si lasciano agire per un tempo variabile a seconda del brand (indicativamente dai 15 ai 30 minuti) e poi si sciacquano sotto la doccia.

Questa parte è cruciale, perché bisognerà sciacquare il prodotto accuratamente, evitando di lasciare residui di colore che possano sporcare federe o vestiti. Il risultato? Impressionante. Le maschere colorate sono un rimedio perfetto per celare capelli bianchi o semplicemente ravvivare i riflessi. Ne esistono di colori diversi per accontentare i gusti di tutti. Sono anche un ottimo rimedio per eliminare quegli antiestetici riflessi gialli dai capelli, che lascia la decolorazione. Bisogna tenere presente, che il colore che si ottiene è solo temporaneo e che dopo alcuni lavaggi andrà via, ma è senz’altro un’ottima soluzione per rimandare il parrucchiere e per sperimentare riflessi naturali senza combinare pasticci. Ravvivare i riflessi dei capelli con tè nero e salvia funziona, ma una volta provata la praticità di queste maschere colorate, sarà difficile rinunciarvi.

Lettura consigliata

Chi vuole schiarire i capelli castani o scuri potrebbe scegliere queste sfumature e riflessi naturali che illuminano il viso