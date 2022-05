Mangiare bene e seguire un’attività sportiva sono le due regole fondamentali per assicurarsi un’esistenza serena e lontana dai rischi. Infatti tra le principali cause d’insorgenza di malattie cardiovascolari e tumori rientrano abitudini di vita scorrette e un’alimentazione ricca di grassi e povera di nutrienti. Chi si tiene in forma in maniera costante è consapevole di quanto sia importante seguire la dieta giusta per rafforzare la massa muscolare. Il salume più amato da chi vuole muscoli e pancia piatta è sicuramente la bresaola da consumare però con moderazione. Ciò in quanto è ricca di sale e colesterolo i principali nemici della salute cardiovascolare. Per aumentare la massa muscolare infatti molti sportivi consumano carni rosse per il loro apporto di proteine. Ma quale tipo di carne sarebbe preferibile consumare per apportare maggiori benefici alla massa muscolare e all’organismo?

Per aumentare la massa muscolare oltre che per un addome sviluppato è questo il taglio di carne con più ferro e proteine che potrebbe aiutare

Partendo dall’assunto che un consumo eccessivo di carni rosse aumenterebbe il rischio di sviluppare alcuni tumori, un consumo modesto può ritenersi accettabile. La carne rossa infatti rappresenta senza dubbio un’importante fonte di proteine e nutriente essenziali come la vitamina B12, il ferro e lo zinco. I cibi di origine animale contengono però oltre alle proteine ed elementi essenziali anche grassi saturi che possono provocare un aumento di colesterolo.

Nonché un aumento dei livelli d’insulina e l’infiammazione del tratto intestinale aumentando il rischio di certe patologie tra cui i tumori del colon-retto.

Ma un consumo modesto, in individui a basso rischio, non aumenterebbe in maniera sostanziale tale possibilità.

Pertanto se si desidera consumare carne rossa nel quantitativo giusto per aumentare la massa muscolare è questa la carne che si potrebbe mangiare. Ovvero la carne di vitello che, oltre ad essere facilmente digeribile e leggera, è ideale nella dieta degli sportivi per muscoli e addome scolpito.

Essa infatti è ricca di nutrienti fondamentali per il mantenimento e la costruzione dei muscoli, ovvero delle proteine necessarie ad evitare la perdita di massa magra. La carne di vitello fornisce gli amminoacidi essenziali per la riparazione e la crescita dei tessuti. È un’importante fonte di proteine di qualità elevata, di vitamine e minerali alleati del buon funzionamento del metabolismo. In particolare di vitamina B12, di molecole dalle proprietà antiossidanti e ferro, diventando così un alimento ideale anche per chi ha carenza di questo minerale. Per poter sfruttare i benefici nutrizionali di questa carne senza aumentare rischi per la salute, sarebbe opportuno non esagerare. Ma portarne a tavola al massimo due porzioni a settimana. Il taglio da preferire perché magro e privo di nervi sarà sicuramente il filetto, dal gusto tenero e succoso.

