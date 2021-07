Chi deve stare particolarmente attento alla propria alimentazione per problemi di salute, si trova spesso in difficoltà al momento di fare la spesa. I cibi bio, senza glutine, a basso contenuto di grassi o zuccheri sono spesso più cari dei tradizionali. Il portafoglio finisce per risentirne.

Eppure ora con la vasta diffusione di elettrodomestici di tutti i tipi anche a buon mercato, è possibile ovviare ad alcuni disagi e renderci la vita un po’ più semplice. Parliamo della macchina automatica per fare la pasta. Chi ce l’ha non può più farne a meno per i suoi molteplici vantaggi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quali sono?

Innanzitutto il suo costo è diventato accessibile e sono frequenti soprattutto on line ottime offerte; l’altro aspetto non trascurabile è che ci si libera dall’ingombro dei contenitori per la pasta nella nostra dispensa. Sì, perché una volta che il palato si abitua ai sapori della pasta fatta in casa, difficilmente torna indietro acquistando quella commerciale; il suo ingombro ridotto e la sua facile pulizia. Occupa pochissimo spazio sul piano di lavoro e tutte le sue parti possono essere facilmente lavate in lavastoviglie; la qualità della pasta. Potendo scegliere quali farine utilizzare e se fare pasta all’uovo oppure no, va incontro a tutte le esigenze salutari di cui si necessita.

Stop a glutine e colesterolo alto con la pasta in casa fatta così

Questo furbo elettrodomestico funziona in modo estremamente semplice. Dal coperchio si versa la farina e il quantitativo di liquido necessario per impastare. Si schiaccia il pulsante e la macchina fa tutto da sola. Impasta in tre minuti e fa uscire attraverso un estrusore il formato di pasta desiderato.

I vari modelli includono un kit minimo, solitamente tagliatelle, spaghetti alla chitarra, fettuccine, maccheroni e lasagne. Ma si possono acquistare separatamente molti altri formati. Alcuni hanno la bilancia inclusa, particolare non da poco, perché permette di semplificare ulteriormente il procedimento e sporcare ancora meno.

La bilancia infatti peserà in automatico il quantitativo di farina e ci dirà quanto liquido aggiungere. In questa maniera, nel frattempo che l’acqua bolle in pentola, noi avremmo preparato la pasta fresca.

I consigli di salute

Potendo selezionare le farine da utilizzare ci si può sbizzarrire con la fantasia e provare a farla integrale, ideale per chi ha il colesterolo alto. Oppure farla con farine gluten free, per gli intolleranti o per i più golosi provare le tagliatelle al cioccolato. Abbattendo decisamente i costi sulla spesa e guadagnandoci in salute.

Possiamo davvero dire stop a glutine e colesterolo alto con la pasta in casa fatta così anche tutti i giorni spendendo pochissimo.