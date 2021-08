Dobbiamo sfatare il tabù che gli alimenti più benefici sono anche i meno appetitosi. Vero che cavoli e carote sono gli esempi che confermano la regola, ma ci sono tantissimi alimenti saporiti che fanno davvero bene. È straordinaria l’accoppiata di questo pesce e questa verdura per abbassare trigliceridi e colesterolo come vedremo in questo articolo. Anzi a dire la verità non parliamo di una verdura sola, ma di svariate. Però come vedremo uno dei pesci più amati è anche perfetto per una dieta disintossicante.

Quando pensiamo a riequilibrare i livelli di colesterolo e glicemia senza utilizzare le medicine dobbiamo almeno seguire una dieta mirata. Magari con l’aiuto di un valido nutrizionista che può creare per noi un piano alimentare piacevole.

Il salmone è il pesce protagonista del nostro articolo e non è assolutamente di gusto scarso, anzi. Grazie alla sua ricchezza di acidi grassi omega-3 è letteralmente in grado di combattere con successo colesterolo alto e trigliceridi in eccesso.

Non uno solo ma tanti

Salmone e legumi è il nostro piatto super in grado di contrastare il colesterolo e i trigliceridi. Ceci, fagioli, piselli e lenticchie non una sola tipologia, ma almeno quattro da portare in tavola. Almeno uno di questi quattro sicuramente ci piacerà. È straordinario l’effetto benefico di questi alimenti così come ricordato sempre anche dalle associazioni mediche. Legumi quindi non solo come fonte proteica importante e alternativa, ma anche come nostro alleato nella lotta ai valori troppo alti. Ideale consumarli almeno un paio di volte a settimana.

Ricordiamo anche quali sono gli alleati del colesterolo alto

Se ci mettiamo d’impegno e seguiamo indicazioni precise come queste, poi però cerchiamo di non sbagliare col resto dell’alimentazione. Alleati dei trigliceridi e del colesterolo troppo alti ci cono sicuramente l’eccesso di sale e di alimenti confezionati. Merendine, snack, piatti pronti e prodotti da forno industriale sono sconsigliati per chi soffre di pressione alta. Qui i livelli di glicemia e colesterolo vanno davvero a mille.

