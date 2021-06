Oggi illustreremo un uso alternativo di un polvere che molti usano spesso per fare i dolci. Non un dolce ma un primo piatto delizioso a base di cacao farà impazzire i più golosi. Spieghiamoci meglio.

Le proprietà benefiche del cacao sono ben note. Solo per citarne alcune: è un antinfiammatorio, antiossidante e uno stimolante del sistema nervoso. È ricco di minerali, vitamine, carboidrati e proteine. Viene ricavato dai semi di Theobroma che subiscono un processo di essiccatura e tostatura che conferiscono alla polvere di cacao il suo tipico sapore. Il suo consumo in cucina non dovrebbe essere relegato unicamente al mondo della pasticceria. Infatti dovremmo fare in modo di assumere cacao più frequentemente soprattutto nelle ricette salate. I suoi abbinamenti con le carni è conosciuto e apprezzato, si possono creare gustosissime salse in cui intingere succulenti bocconcini. Ma nel bel paese, in cui la pasta la fa da padrona è ancora poco usato. Scopriamo una ricetta golosissima.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non un dolce ma un primo piatto delizioso a base di cacao farà impazzire i più golosi

Quando si prepara la pasta al cioccolato, l’accortezza da seguire è abbinarla a sapori forti e decisi per equilibrare il suo gusto caratteristico. Vediamone un esempio super goloso. Tagliatelle con fonduta di formaggio e salsiccia.

Ingredienti per le tagliatelle:

a) 360 gr di farina 00;

b) 40 gr di cacao amaro in polvere;

c) 4 uova;

d) acqua q.b.;

e) 5 gr di sale fino.

Ingredienti per il condimento:

a) 200 gr di salsiccia di maiale;

b) 40 ml di burro;

c) 4 cucchiai di panna liquida fresca;

d) 4 cucchiai di parmigiano reggiano.

Lavorare in una ciotola e poi passare nella spianatoia le uova insieme alla farina, il cacao e il sale. Una volta ottenuto un panetto liscio e uniforme lasciarlo riposare avvolto nella pellicola per un’ora.

Dopodiché suddividere l’impasto e stendere le parti col mattarello oppure utilizzare la macchina per la pasta e ricavare le tagliatelle. Lo spessore dovrà essere di 1 mm.

In un pentolino amalgamare la panna insieme al burro e al parmigiano. Si verrà a creare una golosa fonduta. Nel frattempo far cuocere al dente le tagliatelle in abbondante acqua salata e scolarle. In una padella a parte si sarà sbriciolata la salsiccia e fatta rosolare ben bene, sgrassandola del suo olio. Non rimane altro che unire il tutto in pentola e servire. Il piatto si può guarnire con una spolverata di pepe nero. Queste tagliatelle sapranno sorprendere tutti. Una ricetta sia semplice che facile da preparare.