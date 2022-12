Stile di vita, denaro, ambiente, cure mediche minacciano la nostra salute. Cosa fare per difenderci?

Anche nei Paesi più moderni chi è più ricco vive in maniera più sana. Esaminiamo gli aspetti da vicino per capire come possiamo tutelarci e stare meglio.

Quando stiamo male proviamo in genere diversi tipi di sentimenti. Uno di questi è la preoccupazione di ricevere cure adeguate, in seguito il problema è affrontare le spese. Poche persone possono permettersi di smettere di lavorare, mettersi in aspettativa, prendersi cura della propria persona. Se dobbiamo occuparci di un familiare, la nostra vita potrebbe perdere tanta qualità. Se dobbiamo fare tutto da soli, potremmo rischiare di vivere un dramma. La salute è il bene più prezioso che abbiamo e dovremmo tutelarlo in ogni modo possibile e immaginabile.

Lo stile di vita sarebbe l’aspetto che incide maggiormente. Mancanza di movimento, dieta sbagliata, dipendenze, potrebbero minare l’organismo rendendo costante il rapporto di dipendenza con il sistema sanitario. Le condizioni economiche sarebbero fondamentali per mantenere un ottimo stato di salute. Anche in Svizzera, l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica ha ammesso che la salute peggiora quando diminuisce il reddito. E si accorcia l’aspettativa di vita. Clima e agenti inquinanti minaccerebbero poi la salute della popolazione tutti i giorni. Minore è il reddito, maggiore è la probabilità di vivere in un posto malsano.

Occuparsi dei propri posti di lavoro

Non solo stile di vita, denaro, ambiente, anche l’accesso alle cure mediche determinano lo stato della nostra salute. Pensiamo ai vaccini. I Paesi più industrializzati facilitano questo accesso, mentre per quelli più poveri il discorso è complicato. Per finire, la genetica, che prima veniva considerata marginalmente, ha acquistato importanza. In futuro le cure potrebbero essere più efficaci proprio tenendo in massima considerazione questo fattore. Da questo si deduce che ci sono degli aspetti che potremmo controllare per poter stare meglio, altri che potrebbero essere migliorati attraverso le leggi e alcuni che non possono essere modificati.

L’OMS ha definito la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Questi elementi vengono a mancare se lavoriamo in un ambiente poco sicuro. Combattere la diffusione dei posti contaminati o dei lavori che non vengono messi in sicurezza è un impegno che dovrebbe riguardare ogni singola persona. A prescindere dalla posizione che occupa. L’impegno in prima persona è uno dei pochi fattori che potrebbero fare la differenza.

Stile di vita, denaro, ambiente, l’aiuto dei professionisti

L’ISS si preoccupa spesso di pubblicare fascicoli che trattano il problema dello stile di vita. I nostri comportamenti quotidiani incidono sulla salute, sia per le malattie sia per il benessere percepito. Tutti i progetti statali propongono approcci integrati e settoriali. Significa che non basta occuparsi di un solo aspetto. Fare attività fisica è importante se mangiamo correttamente e abbandoniamo le dipendenze che minano la salute dell’organismo.

Per fare questo sono previsti anche colloqui personalizzati all’interno dei progetti ministeriali per fare in modo che il supporto psicologico possa essere determinante. Fornire indicazioni, informare e comunicare con operatori professionisti potrebbe farci capire la portata dei nostri errori. Conoscere i nostri punti di forza e i nostri limiti aiuterebbe, invece, a tutelare la nostra salute mentale. Non dovremmo considerare la cura della mente e quella del corpo come necessità separate. Prenderci cura di noi stessi potrebbe significare dover chiedere aiuto alle figure professionali. Non dovremmo dubitare se sentissimo di averne realmente bisogno.