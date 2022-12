Dei due migliori oli extra vergine d’oliva al Mondo uno è italiano, l’altro di un Paese impensabile

Sono finalmente usciti i risultati EVO–IOCC (International Olive Oil Contest), uno dei concorsi più prestigiosi a livello mondiale sulla qualità dell’olio extra vergine d’oliva. Alcuni risultati sono sorprendenti. Vediamo i vincitori.

L’olio d’oliva rappresenta certamente un orgoglio nazionale. La sua stessa pianta è un emblema non solo del panorama antropologico di molte regioni. Ma è letteralmente parte di uno dei simboli del Paese. Infatti, sullo stemma della Repubblica italiana campeggia un ramo d’olivo, proprio come simbolo di fertilità e di pace, ma anche di saggezza antica. Ed infatti le piante d’olivo possono vivere addirittura millenni, e sono sempreverdi.

Siamo tutti un pochino orgogliosi della qualità dell’olio d’oliva delle nostre colline e aree temperate, così spesso e volentieri ci rivolgiamo a prodotti di origine italiana perché siamo convinti della loro superiorità. Ma i risultati del concorso internazionale EVO–IOOC (International Olive Oil Contest) ci danno alcuni risultati indicativi. Dei due migliori oli extra vergine d’oliva a livello globale non spicca solo l’Italia.

Un prodotto che viene dall’Italia centrale

A vedere i risultati per il 2022 e riguardanti ben 736 prodotti in gara, si trovano molti Paesi in grado di presentare ottimi prodotti. Così il premio è stato suddiviso tra i due emisferi. Per l’Emisfero Nord l’olio vincitore è stato l’italiano Superbo prodotto da Americo Quattrociocchi. Si tratta di un olio d’oliva laziale, proveniente dalla Provincia di Latina. Il sapore è molto intenso, con note amare e piccanti. La tipologia d’origine è il Moraiolo, una oliva verde di media intensità. Sarebbe ideale come condimento per piatti a crudo freddi. Ma vista l’intensità organolettica e la densità riesce a spiccare sulle lunghe cotture a caldo.

Il premio è un prestigioso riconoscimento, visto che il concorso EVO–IOCC è considerato tra i più autorevoli e rappresentativi al Mondo. Ma non rappresenta una novità per l’azienda laziale, visto che di recente lo stesso prodotto si era anche aggiudicato il JOOP (Japan Olive Oil Prize) 2022.

Dei due migliori oli extra vergine d’oliva al Mondo non spicca solo l’Italia

Il grande vincitore della categoria Emisfero del Sud invece giunge addirittura dal Brasile. Un Paese forse poco noto per l’olio d’oliva, ma che sembra aver raggiunto vette notevoli. Merito questo anche della forte migrazione italiana che nello scorso secolo ha raggiunto quelle coste e che ha tramandato saperi e metodologie. Così è stato proclamato vincitore l’Azeite Milonga Arbequina dell’azienda Azeite Milonga. Si tratta di un prodotto che viene dallo Stato di Rio Grande do Sul, in quella parte di Brasile che confina con l’Argentina e l’Uruguay e che gode di un clima favorevole. La qualità dei prodotti brasiliani sembra confermata dalla presenza di molti altri prodotti tra i contendenti al titolo.

L’olio è poi un simbolo della dieta mediterranea, studiata da decenni per i favorevoli risultati che sembrerebbe portare sulla salute delle persone. Ma stiamo attenti a seguire le indicazioni per conservare a lungo l’olio d’oliva, visto che altrimenti rischiamo di comprometterne le qualità ed il sapore.

Inoltre, sebbene molti lo ignorano, possiamo utilizzare questo prodotto per vari impieghi naturali nella cura della persona.