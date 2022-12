Ecco alcuni modi infallibili per riconoscere un panettone di qualità

Il panettone è un dolce tipico natalizio amato da moltissimi. Una ricetta semplice ma dalla grande bontà. Tuttavia ad oggi la scelta è vastissima e non sempre è facile selezionare il panettone giusto. Vedremo come riconoscere un panettone di qualità.

Uno dei periodi più dolci dell’anno vede protagonista il panettone. Questo dolce nasce a Milano ma è conosciuto in tutto il Mondo. Il classico panettone possiede una base cilindrica che termina con una cupola arrotondata sulla parte superiore. Un dolce realizzato con ingredienti semplici, ovvero acqua, farina, burro, uova, frutta candita e uvetta. La ricetta tradizionale prevede inoltre una lievitazione naturale.

Il panettone rivisitato in mille modi

Il panettone è un dolce preparato con pochi ingredienti. Con il tempo la ricetta tradizionale è stata spesso e volentieri rivisitata. La versione originale è stata arricchita da nuovi ingredienti. Non esiste solo una versione, la scelta ad oggi è davvero ampia. Tra i gusti più comuni ricordiamo il panettone con cioccolato, con fichi e noci e al caramello salato. Ed ancora gusto pistacchio, con la frutta e al liquore. Ma esistono ancora davvero tante golose combinazioni. Tuttavia i veri intenditori preferiscono non allontanarsi dalla versione originale. Ecco alcuni modi infallibili per riconoscere un buon panettone. Basta un po’ di attenzione ai dettagli. Seguendo queste regole saremo in grado di riconoscere un prodotto di qualità.

Ecco alcuni modi infallibili per riconoscere un panettone davvero buono

Per giudicare la qualità di un prodotto serve prima di tutto un’analisi visiva. Un buon aspetto è già un buon biglietto da visita. Il panettone deve presentarsi di colore scuro e dorato, senza alcuna bruciatura. A seguire può aiutarci in questa analisi il profumo del panettone. Questo particolare già può anticiparci la natura degli ingredienti. Una delle caratteristiche principali di questa preparazione è la lievitazione. Questa avviene in modo naturale, grazie all’utilizzo del lievito madre. Se questa procedura è stata eseguita correttamente il panettone avrà una determinata consistenza. Ovvero il dolce deve avere una consistenza soffice e leggera, sintomo di una buona cottura. Inoltre all’interno l’alveolatura deve risultare uniforme.

In questo caso occhio ad un particolare. La presenza di cavità più grandi rispetto alle altre, può segnalare una cattiva lievitazione. Nel mangiarlo dobbiamo provare un senso di scioglievolezza. Se la consistenza risulta al contrario gommosa può dipendere dalla qualità delle farine utilizzate. Importante è anche non avvertire alcun retrogusto fastidioso. Anche la dimensione degli ingredienti può essere indicativa. Tendenzialmente la grandezza degli ingredienti fa riferimento alla genuinità del prodotto. Maggiori sono le dimensioni di canditi e uvetta, maggiore è il gusto del panettone. E naturalmente da non sottovalutare è anche la quantità.

Il panettone deve essere ricco all’interno. Infine a confermare la scelta è l’intenzione di procurarsi nuovamente quel dolce. Se il sapore non ci lascia indifferenti è sicuramente il panettone giusto. Perché anche il gusto ha memoria e se la scelta è buona quel sapore difficilmente verrà confuso o dimenticato.