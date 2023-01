Sterilizzare i vasetti per marmellate e sughi non è mai stato così facile: ecco 4 idee velocissime

Sterilizzare i vasetti per marmellate e sughi non è mai stato così facile-proiezionidiborsa.it

Fare sughi, salse e marmellate in casa è sempre più popolare. Non solo per risparmiare, ma anche perché si preferiscono prodotti più naturali. Per conservare i nostri prodotti fai da te, però, abbiamo bisogno di sterilizzare i vasetti. Ecco 4 metodi veloci e semplici per contenitori perfetti

Si pensa sempre di più al risparmio e anche le vecchie tradizioni ritornano. Non solo i rimedi della nonna per le pulizie, ma anche in cucina. Conserve e marmellate fatte in casa non stanno diventando sempre più popolari solo per economia, ma anche perché più naturali.

Per preparare confetture, sughi o salse, però, abbiamo bisogno di fare un passaggio importante. Si tratta di sterilizzare i vasetti. Questo perché dobbiamo eliminare qualsiasi possibilità di formazione di funghi e batteri nella conservazione delle nostre ricette.

Ci sono diversi metodi per sterilizzare i contenitori in casa, con elettrodomestici che abbiamo tutti. Ecco 4 tecniche facili ed economiche per ottenere il migliore risultato. Ci basteranno pochissimi strumenti e meno di mezz’ora per eseguirle e ottenere dei contenitori ottimali.

Sterilizzare i vasetti per marmellate e sughi grazie a una pentola

Il primo metodo è il più semplice e il più utilizzato. Infatti, ci richiede solamente una pentola per eseguirlo. Prendiamone una abbastanza grande e possibilmente con i bordi alti. Poi aggiungiamo all’interno i vasetti che necessitano di sterilizzazione e versiamo dell’acqua fredda. Deve essere sufficiente a coprire i contenitori.

Portiamo a ebollizione e aspettiamo 10 minuti, poi mettiamo anche i coperchi e facciamo bollire per altri 10 minuti. Infine, togliamo i vasetti e disponiamoli capovolti su un asciugapiatti pulito. Aspettiamo che si raffreddino completamente e utilizziamoli subito.

Contenitori perfetti in meno di 30 minuti con questo trucco

Un altro modo comune per sterilizzare i vasetti è utilizzare il forno. Una procedura facilissima che richiede anch’essa meno di mezz’ora. Laviamo accuratamente i vasetti che vogliamo utilizzare e prendiamo dei coperchi. Ricordiamoci che questi ultimi devono sempre essere nuovi per garantire il sottovuoto.

Poi, accendiamo il forno a 120°C e sistemiamo all’interno i barattoli. Non aumentiamo la temperatura, perché rischiamo di rompere i contenitori. Appoggiamoli su una teglia e disponiamoli in modo che non si tocchino fra loro. Inforniamoli per circa 5 minuti e lasciamoli raffreddare all’interno del forno. Utilizziamoli appena saranno freddi.

Anche la lavastoviglie può essere utilizzata per sterilizzare i nostri contenitori. Basterà metterli all’interno dell’elettrodomestico e selezionare il programma con la temperatura più alta. Quando il ciclo sarà terminato, dovremo solo lasciarli asciugare su un panno pulito.

Anche il microonde è un valido

Infine, l’ultimo metodo per sterilizzare i vasetti è il forno a microonde. Questo sistema è semplicissimo, ma non può essere utilizzato sui coperchi essendo di latta. Per utilizzare il microonde come sterilizzatore, riempiamo i contenitori con dell’acqua, fino ad arrivare quasi alla metà del vasetto.

Quando noteremo che l’acqua sta bollendo, estraiamoli e buttiamo l’acqua. Come per gli altri metodi, assicuriamoci che siano freddi e asciutti prima di utilizzarli.

Grazie a questi 4 metodi, dunque, sterilizzare i vasetti per marmellate e sughi non è mai stato così facile. Ci bastano meno di 30 minuti per sterilizzare i vasetti e imbottigliare le nostre deliziose conserve.