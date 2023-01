Gli stivali comodi e caldi da indossare ora di tendenza

Al via la moda comfy. Così spopolano gli stivali che si infilano come calzini. Caldi e confortevoli stanno conquistano le strade internazionali e i piedi di molte celebrità

Continua la moda confortevole. Non solo pantaloni larghi, felponi o maxi T shirt ma adesso il comfort arriva anche ai piedi. Degli stivali che abbracciano i piedi e li riscaldano, perfetti per le stagioni fredde e da sfoggiare in qualsiasi momento. Dai look più casual, ma anche sotto mise eleganti.

A indossarli tantissime celebrità sia del mondo femminile sia di quello maschile. Infatti, le hanno scelte celebs come Kendall Jenner, Emrata, Kyle Jenner e Hailey Bieber. Ma anche Nathan Joseph Graff, Leonardo DiCaprio e Pharrell Williams.

Dal tocco minimal e dallo shape arrotondato, lo stivale della stagione si tinge di nuance nocciola, nere e grigie. Non mancano, però, anche i colori fluo e vitaminici come il rosa, azzurro e blu. Ognuno li abbina come vuole e forse il bello di questo stivale è proprio questo. Facilissimi da declinare nei nostri look, questi boots sono il passpartout di ogni outfit.

Ecco gli stivali comodi e caldi dell’inverno 2023

Amatissimi e odiatissimi gli stivali a forma ovale con il pelo dentro sono la vera tendenza d’avere del momento. Si presentano in diversi modi e così facendo soddisfano la richiesta di ogni acquirente. Ci sono nella versione alta, nella versione mini e nella versione con il platform. Il colore più gettonato tra le celebs è quello neutro sui toni del nocciola.

A realizzare questo stivale trend ci sono diversi marchi, ma quello sicuramente più noto è UGG. A seguire poi abbiamo diverse proposte da Brand come Colors of California, Jack & Jones, Even & Odd, Filippo Forte, Mou e CAFèNOIR.

Come indossarli

Tantissimi e tutti diversi i modi in cui possiamo indossare questi stivali. Possiamo abbinarli a un jeans e a una camicia bianca. Preferirli con una gonna e un cardigan. Ma anche con dei maxi coat a tinta unita oppure leopardati. Se preferiamo restare comfy, allora optiamo per dei leggings e un maxi bomber oppure tuta e felpa over.

Non viaggiano troppo lontani gli abbinamenti sui look uomo. Che però preferiscono pantaloni in maglieria dai toni della sabbia, felpe o pull caldi e montoncini per coprirsi dal freddo. Facilmente abbinabili anche a dei pantaloni cargo oppure anche per lui con una bella tuta lunga o corta. Ed ecco gli stivali comodi e caldi dell’inverno 2023 di gran tendenza da sfoggiare subito per le strade della città.