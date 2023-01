Lo stipendio medio in Italia è di circa 1.464€. Con questa somma ci si deve pagare l’affitto o il mutuo, il cibo, il vestiario, gli hobbies, le vacanze, ecc. Sicuramente con questa somma si possono fare tante cose, ma ce ne sono tante altre che non possono essere fatte. Il motivo? Eh sì, sono proprio i soldi. Se guadagni 1.464€ al mese ecco 10 cose che non potrai fare. Molto probabilmente.

Molti dicono che non tutto si può comprare, ed è vero, ma qualcun altro aggiunge, che questo dipende anche da quanto si guadagna. Anche questo è vero.

Man mano che aumentano i propri guadagni, esponenzialmente tendono ad aumentare le cose che si possono comprare. Ci sono dei limiti, come in ogni cosa.

Vediamo lo stipendiato medio italiano a quali limiti potrebbe essere sottoposto. Ora andremo a fare una carrellata di alcuni oggetti e cose che nel mondo degli investimenti hanno un enorme valore.

I jeans Secret Circus

Le tasche posteriori sono tempestate di diamanti e il loro valore è di circa 1,3 milioni di dollari. Poi ci sono i jeans Gucci che costano circa 3 mila dollari, o quelli della Roberto Cavalli con i loro 1.200$.

La bottiglia di vino che costa di più al Mondo è stata fatta in Italia

A Vicenza, nel distretto orafo, è stata realizzata una bottiglia di Amarone della Vapolicella con cinquecento diamanti e 12 rubini. Il valore stimato è di oltre duemilioni di euro. Fra i vicìni più costosi in Italia troviamo:

il Riserva Monfortino di Giacomo Conterno con il prezzo di circa 1.200€ a bottiglia; l’Amarone della Valpolicella di Giuseppe Quintarelli Classico selezione DOCG con il prezzo di circa 1.117€ a bottiglia; il Brunello di Montalcino Riserva Case Basse di Gianfranco Soldera con il prezzo di circa 817€ a bottiglia.

Prezzi che non sono per tutte le tasche, soprattutto per quelle degli impiegati.

Continuiamo con la nostra lista.

Comprare casa nelle grandi città del Mondo?

Un monolocale a New York costa fra i 650 mila e gli 850 mila dollari. Per un bilocale si arriva fino a 2 milioni, eper un trilocale fino a 4 milioni. A Hong Kong i prezzi salgono ancora. Si arriva a 42.000€ al metro quadro. In cima alla classifica troviamo il Principato di Monaco, dove un metro quadrato costa fino a 53.000€.

Cifre da capogiro!

L’auto più costosa al Mondo

Nel 2022 si è aggiudicata la classifica la Lamborghini Veneno Roadster con i suoi 4 milioni di euro. A seguire l’Aston Martin Valkyrie con il valore di 2,7 milioni di euro, e poi la Pagani Huayra BC con i suoi 2,3 milioni di euro.

Se guadagni 1.464€ al mese, puoi compare questi quadri?

Ecco i primi 3 quadri più costosi al Mondo:

Leonardo da Vinci, Salvator Mundi – 450,3 milioni$; Willem de Kooning, Interchange – 300 milioni$; Paul Cézanne, I giocatori di carte – 250 milioni$.

Le camere di albergo che costano di più

La Royal Penthouse Suite dell’Hotel President Wilson di Ginevra con i suoi 1.680 mq costa 80.000$ a notte. La suite ha 12 camere e 12 bagni in marmo. Fra le tante particolarità ci sono vasche idromassaggio con vista sul Lago, e poi tra i servizi offerti, vi è la possibilità di avvalersi del maggiordomo, di uno chef e dell’assistente personale.

Potrebbe essere un’idea per una prossima vacanza di noi impiegati? Non male!

I 3 frutti che costano di più al Mondo

Una ciotola di fragole Arnaud costa 1,4 milioni di dollari. Servita nel ristornate Arnaud nel New Orleans, la ciotola è sigillata con una guarnizione di dimanti tosa da 4,7 carati; Il mango del Northen Territory: 12 pezzi sono stati venduti a 50 mila dollari in un’asta di beneficienza; L’uva Ruby Roman è coltivata in Gappone. Ogni acino pesa circa 20 grammi. Un grappolo costa 6.400$.

Gli occhiali più costosi

Con i loro 339.000€ di valore troviamo i Chopard De Rigo Vision. Sono stati realizzati con 60 grammi di oro 24 carati e l’aggiunta di 51 diamanti.

Quanto costa guardare l’ora con quest’orologio?

55 milioni di dollari è il costo del Graff Diamonds Hallucination. Un bracciale di platino sul quale sono incastonati diamanti colorati rari e molto grandi.

Le scarpe di Antonio Vietri

Definito il calzolaio d’oro, ha realizzato le The Moon Star Shoes dal valore di circa 20 milioni di dollari. Soo sandali plateau in oro e dimanti. Il pendente è realizzato con un farmmento di un meteorite trovato nel 1576 in Argentina.

Se guadagni 1.464€ al mese sono queste 10 cose che molto probabilmente non potrai comprare. Quanto si dovrebbe guadagnare per comprare queste cose? Ma quanti potranno farlo? Forse in Italia, attori del calibro come Raoul Bova o cantanti come Eros Ramazzotti, o calciatori come Totti.