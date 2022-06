Acqua color smeraldo, natura incontaminata, paesaggi mozzafiato. Quante volte si sognano questi scenari? Tanti a occhi aperti, poi magari si scegli di fare una vacanza dove tutto questo è solo utopia. In fondo, chiunque sogna le Maldive, ma pochi ci vanno veramente. Un po’ per motivi economici, un po’, forse, perché esistono sogni che ci paiono irrealizzabili e non ci sentiamo all’altezza di raggiungerli. Quindi li lasciamo lì, dando loro una dimensione quasi metafisica.

Eppure, a volte, ci possono essere dei surrogati. Magari non saranno mai come gli originali, però potrebbero essere molto più raggiungibili. Quante città, per esempio, vengono definite Piccola Venezia? Tantissime, eppure la bellezza e l’unicità del comune veneto è impareggiabile. Certo, appena fuori dall’Italia si possono visitare cittadine che vengono così definite. Tuttavia, non sarà mai la stessa cosa. Basta saperlo, per non rimanere delusi.

È il caso del luogo che descriveremo oggi. Sono definite, con un po’ di enfasi, le Maldive di Milano. Distano dal capoluogo meneghino meno di due ore, ma, una volta arrivati, si capirà perché meritano davvero tutta la strada che si è percorsa per raggiungerle.

Innanzitutto, diciamo subito che non si trovano in territorio italiano, ma appena fuori, nel Canton Ticino, poco sopra Locarno.

A due ore da Milano esiste un luogo magico con acqua cristallina e natura incontaminata detto le Maldive della Lombardia

Da qui, infatti, la strada comincia a salire e si entra nella Val Verzasca, arrivando a Sonogno. Un ridente luogo, con case in pietra, dove davvero sembra di stare in un’altra epoca. Pace, tranquillità e verde. Qui ce n’è davvero in abbondanza.

Qui possiamo lasciare la macchina e decidere di proseguire a piedi, seguendo il rumore delle cascate in lontananza. Entriamo nel bosco e dopo pochi minuti di passeggiata ci si staglierà di fronte una visione davvero celestiale. Una piscina naturale con acqua color smeraldo. Una di quelle che possiamo vedere nei tanti documentari che parlano delle Maldive.

Qui termina la Cascata della Froda, in un mix di colori davvero incredibili. Definire paradisiaco questo luogo non è per nulla azzardato. I più coraggiosi potranno anche provare a fare un tuffo in un’acqua tanto trasparente quanto piuttosto fredda. Gli altri possono godersi il sole estivo sulle sponde, decidere per un picnic e sognare a occhi aperti di essere in un posto davvero meraviglioso.

Perché davvero a due ore da Milano esiste un luogo magico e incantevole in cui poter trovare un’acqua simile a quella delle Maldive. Un sogno che, per qualche ora, diverrà realtà.

