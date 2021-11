Sappiamo molto bene quanto i legumi siano alleati della nostra salute. Incredibile come potremmo abbassare il colesterolo con una lattina di cibo così economico. Giusto per stare in tema. Consideriamo che la cucina internazionale e soprattutto la globalizzazione stanno portando sulle nostre tavole davvero di tutto. Stanno spopolando in tutto il Mondo questi legumi poveri di grassi e ricchissimi di nutrienti salutari. Si trovano in commercio anche da noi, ma, come si dice in termine tecnico “non stanno ancora sfondando”. Cerchiamo di capire cosa sono e perché invece sarebbero una fonte preziosa di nutrienti.

La storia dei fagioli mungo

Persino il loro nome è un po’ strano, dato che si chiamano fagioli “mungo”. Originari dell’India, vennero poi esportati in tutto il Mondo dai mercanti asiatici. Una curiosità che pochi conoscono è che in Europa erano conosciuti e mangiati prima dell’arrivo dei fagioli tradizionali. Ora, come spesso accade in storia, dopo secoli, stanno tornando sulle tavole degli europei.

A dare impulso alla moda di utilizzare questi fagioli anche i divi americani. Sono infatti inseriti in molte diete dei vip perché i germogli di fagiolo mungo presenterebbero solo 17 kcal su 100 grammi di prodotto. Ecco, quindi che in una dieta ipocalorica, avrebbero decisamente la loro importanza. Soprattutto, perché come vedremo, presentano le stesse caratteristiche nutrizionali di tutti gli altri legumi. Ma con meno calorie.

Quanti nutrienti importante ci sono nei fagioli mungo

La lista dei nutrienti presenti in questi fagioli è davvero abbastanza lunga e vede:

calcio e ferro;

zinco e potassio;

rame e manganese;

ben 4 tipi di vitamina: B, C, E e K;

fibre;

proteine.

Proprio queste ultime avevano segnato l’importanza di questi fagioli addirittura migliaia di anni fa, quando gli indiani li utilizzavano per la salute delle unghie e dei capelli. I ricercatori odierni stanno invece studiando la portata di questi fagioli anche nella prevenzione e nella salute del fegato.

Dove trovarli e come cucinarli

Sicuramente sorgeranno due domande spontanee ai nostri Lettori: dove trovarli e come cucinarli. Li possiamo acquistare comodamente anche su Internet, ad esempio anche su Amazon. In busta, ma anche in vaso. Sia essiccati che pronti all’uso. Oppure sono reperibili anche nei negozi etnici e biologici.

Per quanto riguarda invece la preparazione, possiamo metterli a mollo, come tutti i legumi. Oppure cucinarli direttamente se sono precotti. Giusto per capirne l’importanza, la FAO li ha definiti: “i semi nutrienti del futuro”.

