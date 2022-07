Anche se siamo al mare, la nostra fame non è andata in vacanza, ma ci ha seguito fino in spiaggia. Come possiamo affrontare il pranzo, senza spendere troppi soldi in sandwich al bar e, soprattutto, senza abbuffarci e riempirci lo stomaco in modo esagerato? È davvero semplice rispettare la dieta ed evitare di ingrassare in vacanza. Basta fare un po’ di attenzione a cosa prepariamo per pranzo e in generale a ciò che mangiamo in spiaggia. Queste 4 idee per mangiare in spiaggia saranno sicuramente di grande aiuto in questo senso.

Le carote

L’insalata è uno dei piatti più gettonati da portare in spiaggia. È leggera, veloce da digerire, non appesantisce ed è amica della dieta. Ma non esiste solo l’insalata a foglia verde! Per la spiaggia, infatti, dovremmo provare una fresca insalata di carote. Tutto quello che ci occorre è una bella mole di carote, olio d’oliva e aceto quanto basta.

Dovremo tagliare le carote sottilmente, tipo julienne, condirle con sale e olio e aggiungere un cucchiaio di aceto (anche di più, a seconda delle nostre preferenze). Mescoliamo bene e riponiamo in frigo. Un’insalata così fresca è davvero il pasto perfetto da mangiare spiaggia e da consumare durante le nostre ferie al mare. Ottima anche per bambini.

4 idee per mangiare in spiaggia senza ingrassare e rispettando la dieta

Il cous cous è sempre una buona idea quando dobbiamo preparare un pasto veloce. Si cuoce in poco tempo e la versione che stiamo per descrivere è davvero un’esplosione di gusto. Saltiamo in padella le nostre verdure preferite, con l’aggiunta di una bella manciata di piselli surgelati e una buona dose di cipolla per fare il soffritto.

In un contenitore, versiamo 60 g di cous cous e 60 g di acqua calda. Lasciamo che il cous cous si gonfi (all’incirca 5-10 minuti) e poi sgraniamolo con una forchetta. A questo punto, possiamo condirlo con le nostre verdure saltate in padella, aggiungendo un pizzico di curry. Sarà davvero una delizia da gustare in spiaggia. Una bella idea per consumare un pasto sostanzioso anche al mare.

Evviva i legumi

Un’altra idea sfiziosa e salutare è quella di portare in spiaggia qualche bella fetta di farinata. Perché comprarla in panetteria, rischiando di assumere un alimento eccessivamente pesante e intriso d’olio, quando prepararla in casa è così facile? Si può gustare una farinata fatta in casa anche senza forno.

Oggi vediamo, però, la ricetta tradizionale. Mescoliamo in una ciotola 120 g di farina di ceci e 350 g di acqua, aggiungendo quest’ultima poco alla volta. Ora, un pizzico di sale e lasciamo riposare almeno 4 ore. Foderiamo una teglia con la carta forno e versiamo il nostro composto.

Una spolverata di rosmarino e via in forno. I primi 10 minuti dovremo posizionare la teglia sul fondo a 200°C, poi dovremo spostarla al centro e alzare la temperatura a 220°C, lasciando cuocere fino a doratura.

Non dimentichiamo le proteine

Un piatto ancora più veloce da preparare prevede la nostra amatissima bresaola. Condiamola con pomodorini, olive, scaglie di grana e un filo d’olio e il nostro pranzo da spiaggia è bello che pronto!

Con questo piatto, il tuffo al mare non si farà attendere troppo. Con queste 4 idee per mangiare in spiaggia senza ingrassare, la nostra vacanza sarà davvero senza pensieri, anche durante i pasti.

Lettura consigliata

Prepariamo una pasta fredda senza tonno o pesto con questi ingredienti