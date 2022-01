Siamo arrivati ufficialmente nel 2022 e anche quest’anno ne vedremo delle belle in materia di acconciature.

Indipendentemente da quale sia il nostro colore di capelli attuale, la moda di quest’anno conquisterà il nostro interesse. Per quanto riguarda l’acconciatura, è questo il taglio di capelli che spopolerà questo inverno e che è perfetto per chi ha poco tempo da dedicare al look.

La vera novità, però, arriva in materia di colore. In generale, sembra esserci un ritorno ai colori naturali, sul castano e sul biondo dorato, tonalità molto amate perché non richiedono troppa manutenzione.

Chi, invece, ama osare con il colore, non deve temere perché il 2022 sarà l’anno perfetto per sperimentare. La tendenza che sta tornando prende spunto dagli anni ’70/’80 e molte persone stanno già decidendo di provarla. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Stanno parlando già in tantissimi di questa nuova tendenza capelli nel 2022, adatta a more, bionde e rosse

Il colore dei nostri capelli incide molto sull’età che dimostriamo. In base ai nostri lineamenti e ai colori del nostro viso, si abbineranno meglio tonalità più scure o chiare, a seconda dei casi.

In particolare, a 50 anni è questo il colore di capelli più bello per ringiovanire il viso di almeno 10 anni. Con il passare del tempo, infatti, i gusti possono cambiare e noi potremmo avvertire la voglia di cambiare e di dare una svecchiata al nostro look.

Nel 2022, però, la tendenza capelli più amata sembra essere il two tone hair.

Ritorno ai fantastici anni ’80

Come accade spesso quando si parla di moda, anche in questo caso si prende ispirazione dai fantastici anni ’80. Si è trattato di un periodo fiorente sotto ogni punto di vista, soprattutto per la musica e la moda. In quegli anni di profondo rinnovamento culturale, le persone sperimentarono molto anche con il look. Il “two tone hair”, infatti, esprime perfettamente questa situazione.

Una tecnica adatta a tutte le lunghezze

Si tratta di una tecnica che prevede due colorazioni diverse sui capelli. Si può scegliere, ad esempio, di colorare una parte di chioma di castano scuro e l’altra di biondo, come aveva fatto qualche mese fa la fantastica Dua Lipa. Altrimenti si può decidere di optare per due nuances più simili e sfumate.

In pratica questa tendenza è l’opzione ideale per quando si è indecisi su quale colore scegliere, e si adatta bene sui capelli corti, lunghi o di media lunghezza. Inoltre, è perfetta sia per chi ama i colori decisi, sia per chi preferisce le sfumature. Ecco perché stanno parlando già in tantissimi di questa nuova tendenza capelli nel 2022, adatta a more, bionde e rosse.