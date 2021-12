Un colore luminoso, che rende l’incarnato più radioso e che elimina subito 10 anni dalla nostra carta d’identità. Sembra impossibile, ma potrebbe diventare realtà grazie a questa tendenza capelli che sta davvero spopolando. Basti pensare che dal 2017 tantissime donne continuano a richiederlo al parrucchiere.

La prima regola è che non esistono regole

Quando arrivano i fatidici 50 anni, spesso si sente il bisogno di cambiare. Può succedere di avvertire questa esigenza perché ci si piace meno, o semplicemente perché si ha voglia di un cambiamento.

È anche vero, però, che spesso si sente l’esigenza di cambiare, ma non si sa qualche taglio potrebbe essere quello più adatto al nostro viso. Ecco, quindi, come tagliare i capelli a 50 anni per dimostrarne 10 in meno.

Il colore che ringiovanisce

Tantissimi esperti fasulli sostengono che a 50 anni si debbano evitare i capelli lunghi. Questa è una grandissima falsità: non esistono regole di stile legate all’età, a patto, però, che le lunghezze siano curate e sane. A tal proposito, ricordiamo che contro capelli che cadono e che si indeboliscono, ecco 2 rimedi della nonna rigeneranti e davvero efficaci.

Anche per quanto riguarda il colore non esistono regole. In questa stagione, in particolare, sta davvero spopolando un colore nuovissimo che ha una qualità ineguagliabile. È in grado, infatti, di eliminare subito una decina d’anni dalla carta d’identità, perché ringiovanisce i tratti e illumina lo sguardo. In più, ha una caratteristica davvero eccezionale: si ispira ai colori dell’autunno. Ecco di cosa si tratta.

A 50 anni ecco qual è il colore di capelli più bello per ringiovanire il viso di almeno 10 anni

Si chiama fallayage ed è la tendenza capelli che si ispira ai colori caldi e corposi dell’autunno. Come si capisce dal nome, questa tecnica si ispira al balayage, ma lo rende ancora più luminoso.

Il bello del fallayage, infatti, è che le sfumature sulle lunghezze tipiche del balayage non saranno più tendenti al biondo, ma assumeranno le tonalità calde dell’autunno.

I colori più richiesti, infatti, sono il miele, il caramello, il rosso ambrato o l’arancio acero. Questi addolciscono i tratti del viso e delineano un contorno più morbido e rilassato, tipico della gioventù. Infatti, a 50 anni ecco qual è il colore di capelli più bello per ringiovanire il viso di almeno 10 anni.

Indicato soprattutto su capelli medi o lunghi, ma anche su caschetti

Questa tecnica riempirà di sfumature la nostra chioma ed è quindi particolarmente indicata per chi ha i capelli medi o lunghi. In realtà, però, si può adattare bene anche su chi ha questo taglio di capelli che tutte stanno chiedendo al parrucchiere perché fa sembrare più giovani e slanciate.