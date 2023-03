Stanco di buttare via vongole e cozze che non si aprono? Non capiterà più, col trucco della nonna

Quante volte siamo costretti, quando prepariamo un bello spaghetto alle vongole, a dover buttare via quelle che non si aprono durante la cottura. Stessa cosa avviene con le cozze ed è un reale spreco di denaro. Tranquillo, perché la nonna conosce un trucco che te le farà aprire tutte. Ma è vero che chiuse fanno male?

È davvero una grande seccatura quando compriamo delle belle vongole veraci fresche e, dopo averle messe in pentola per farle aprire, restano chiuse. Del resto, ci hanno sempre detto che se non si aprono, le dobbiamo buttare via perché fanno male alla salute. Sarà davvero così?

Siamo sicuri che cozze e vongole che non si aprono siano da eliminare? In ogni caso, siamo certi che non esista un metodo per poterci mangiare il 100% delle vongole comprate, così come delle cozze? In realtà, per farle aprire, un trucco esiste ed è incredibile. Potenza della nonna. E potrai adottarlo se sei stanco di buttare via vongole e cozze appena comprate.

Scopriamo cosa dice la scienza a proposito delle vongole che non si aprono

Non tutti sanno che quando compriamo le vongole fresche, devono essere vive. Come fare a capire che sia realmente così? Basta guardare le loro valve. Se sono chiuse, allora vuol dire che sono fresche e si sono serrate all’interno, in quanto lontano dal mare. Quando, invece, le valve sono leggermente socchiuse, dovremmo provare a toccarle.

In genere, se sono vive, si richiuderanno immediatamente, a loro difesa. Se non dovesse succedere, allora vorrebbe dire che sono morte e le dovremo scartare. Perfetto, ma una volta messe sul fuoco, dopo averle spurgate con attenzione, ecco che devono iniziare ad aprirsi. Se non lo fanno e rimangono chiuse, vuol dire che sono morte. E non vanno mangiate, mai, perché se hanno resistito è un segnale che qualcosa non va.

E se invece sono le cozze a non aprirsi cosa vuol dire? Le possiamo mangiare?

E passiamo alle cozze, ottimo rimedio per una cena a costo minimo. O per un primo piatto sbalorditivo. Anche sulle cozze vale un po’ quello che è stato detto delle vongole. Ovvero, che quando le si compra, se troviamo già delle cozze con il guscio aperto o rotto, vanno buttate via. E con la cottura, invece? Esattamente il contrario.

Anche in questo caso, con il caldo, le cozze, se sono vive e fresche, si devono aprire. Nel caso dovessero rimanere chiuse, significa che sono morte e, in questo caso, faremmo bene a buttarle via. Importante, anche, che il loro guscio, quando le compriamo, sia luminoso e non velato. E anche l’odore deve essere gradevole.

Stanco di buttare via vongole e cozze? Ecco come fare in modo che si aprano più facilmente

Più sono fresche e più cozze e vongole si chiuderanno su loro stesse. Eppure, per evitare di cadere in errore e buttare via mitili freschi, scambiandoli per morti, ecco un trucco della nonna sempre utile. Il modo certo per farle aprire senza troppa difficoltà è questo.

Per prima cosa, le dovremo lavare con molta attenzione sotto dell’acqua che deve essere fresca. A questo punto, mettiamole in un sacchettino di plastica e chiudiamole nel freezer, ma solo per pochi minuti. A questo punto, il gioco è fatto. Potremo metterle in padella e cuocerle come meglio vogliamo. Anche le più resistenti, purché vive, si apriranno con maggior facilità. Evitandoci inutili sprechi.