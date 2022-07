Alzarsi e ritrovarsi già deboli e magari pure col mal di testa. Potrebbe essere il frutto di una notte agitata, magari causata da una cena troppo sostanziosa e prolungatasi fino a tardi. Ma stanchezza e mal di testa potrebbero essere anche dei segnali precisi di qualcosa che non va. Gli araldi che annunciano la presenza di una malattia. Per esempio, come ricorda questo studio medico, questi 2 sintomi potrebbero manifestare la celiachia. Quell’infiammazione intestinale, provocata dal glutine, presente nei cereali. Ma attenzione che l’accoppiata mal di testa-debolezza potrebbe comportare anche qualcosa da non sottovalutare e da affrontare immediatamente col nostro medico.

Un disturbo che colpisce uomini e donne a tutte le età

Come la celiachia, anche l’anemia, ossia la mancanza di ferro nel sangue, potrebbe colpire entrambi i sessi e a qualsiasi età. E, fatalità la debolezza e quel senso di stanchezza per tutta la giornata, potrebbe essere proprio uno dei segnali della mancanza di ferro. Attenzione, che potrebbe anche portare al famoso mal di testa di cui parlavamo prima, ma anche a un senso di affaticamento muscolare, come se avessimo appena fatto uno sforzo fisico. Statisticamente una delle categorie più colpite dall’anemia sembrerebbe essere quella delle donne in menopausa. Sempre parlando di sangue, attenzione a questa carenza vitaminica molto importante.

Stanchezza e mal di testa mattutini potrebbero dipendere anche da questi 3 problemi decisamente anomali ma seri

Un disturbo che sembra sempre più comune e si manifesta con i sintomi che dicevamo sopra sarebbe anche l’apnea del sonno. Quando, non solo russiamo, ma ci svegliamo continuamente e, sempre con un incredibile di debolezza. Questo, perché mentre dormiamo, la gola andrebbe ad aprirsi e chiudersi continuamente, con delle interruzioni della respirazione. Un po’ come fossimo continuamente buttati sotto acqua. Attenzione che secondo gli esperti, fumatori e alcolisti sarebbero tra le prime categorie a soffrire di apnee del sonno.

Non solo ansia e depressione

Statisticamente, mal di testa e debolezza potrebbero caratterizzare anche i classici stati di ansia e depressione. Ma ci sarebbe anche un disturbo molto meno noto e conosciuto col nome di “sindrome delle gambe senza riposo”. Solitamente colpisce di notte, causando continui movimenti, come se fossimo perennemente in movimento. Con scatti, movimenti repentini e conseguenti dolori, traumi e botte involontari. Tutte situazioni che ci porterebbero poi a stanchezza e mal di testa mattutini che potrebbero dipendere quindi non solo dalle classiche e più comuni problematiche.

