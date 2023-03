Carne e pesce, per quanto tempo si conservano in congelatore? Ecco tutte le risposte e come scongelarli per evitare problemi

Congelare gli alimenti ci permette di eliminare gli sprechi. Ma sappiamo esattamente per quanto tempo si possono conservare la carne e il pesce in freezer? Vediamo quali indicazioni seguire per garantire la sicurezza alimentare.

Congelare gli alimenti ci permette di conservarli per lunghi periodi senza rischi di deperimento immediato. Sicuramente sarà capitato anche a te di avere degli avanzi di cibo, oppure di comprare dei prodotti in abbondanza. Ecco, conservarli in freezer potrebbe aiutarci ad evitare degli inutili sprechi.

Congelare il cibo, vuol dire sottoporlo ad un processo di raffreddamento che arriva al di sotto dello zero. Ma facciamo attenzione, perché anche se i processi cellulari sono rallentati a causa delle basse temperature, la decomposizione non viene del tutto bloccata. Quindi un alimento congelato deve essere consumato entro un certo periodo. Questo per evitare le alterazioni del prodotto.

È molto importante, quindi, capire per quanto tempo conservare un alimento in freezer.

Carne e pesce, per quanto tempo si conservano in congelatore? Ecco la risposta

La maggior parte dei cibi può essere congelato. Ma concentriamoci in particolare sulla conservazione della carne e del pesce. Quante volte per evitare di andare a fare la spesa tutti i giorni, abbiamo comprato questi due alimenti in abbondanza?

La tecnica di congelamento permette di mantenere le loro proprietà organolettiche. Ma è necessario seguire alcune regole per evitare problemi.

Per una corretta conservazione, la temperatura del congelatore non dovrebbe mai superare i -18 gradi.

Ecco di seguito alcune utili indicazioni.

La carne macinata e le salsicce dovrebbero essere conservate tra i 2 e i 3 mesi. Quella di manzo per circa 9 mesi. Anche le carni bianche e il pollame fino a 9, ma dipende dal taglio.

Il maiale si conserva all’incirca 3 mesi. Agnello e vitello, 6 mesi se conservati ad una temperatura di -18.

La carne cotta, invece, può essere consumata entro 3 mesi.

È importante conservare la carne negli appositi contenitori, oppure nei sacchetti freezer. Questo per evitare contaminazioni. Ricordiamo di segnare il tipo di carne e la data di congelamento.

Per quanto tempo si conserva il pesce in freezer?

Non tutte le varietà di pesce hanno la stessa scadenza.

I pesci magri, come il merluzzo, potrebbero essere conservati in congelatore per circa 6 mesi. I polpi, i calamari e le seppie per 3 o 4 mesi. Mentre i pesci grassi, come il salmone, possiamo tenerli in congelatore per 3 mesi. Cozze e vongole fino ad un massimo di 6.

Anche per il pesce valgono le stesse regole della carne. Usare appositi contenitori e segnare la data di congelamento.

Prima di conservare il pesce, meglio pulirlo ed eviscerarlo.

Ma si può congelare il pesce cotto? La risposta non è così scontata. Infatti, sarebbe meglio non farlo, perché una volta decongelato e riscaldato, perderebbe il suo sapore e le proprietà.

Come scongelare gli alimenti

Ecco quindi, carne e pesce per quanto tempo si conservano in congelatore. Ma come scongelarli?

Questo passaggio è fondamentale. Infatti, evitiamo di farlo a temperatura ambiente o sotto l’acqua. Il modo migliore, sarebbe quello di lasciare decongelare la carne e il pesce in frigorifero.