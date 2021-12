Profumatissima e talmente buona da leccarsi i baffi, la torta di mele che stiamo per preparare questa sera è davvero eccezionale. Una rivisitazione più leggera di un grande classico che piace sempre a tutti.

Le mele, poi, sono protagoniste delle tavole autunnali e non mancheranno neanche nelle festività natalizie. A pochi giorni dal Santo Natale, infatti, si respira già aria di festa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ricette e festività

Saranno numerosissimi i dolci che ci allieteranno il palato durante le feste. Tradizionali ma mai banali pandori e panettoni. Per un dolce sfizioso e dal gusto imperdibile, ecco la ricetta semplicissima degli struffoli napoletani.

Chi, invece, vuole deliziare gli ospiti con una torta non solo buona da mangiare, ma anche scenografica, non può perdersi questa meravigliosa torta alle mele.

Attenzione, poi, a questa torta davvero perfetta da servire a colazione e accontentare tutta la famiglia in pochi minuti. Ecco, infatti, la torta ideale per chi non ha mai tempo, soprattutto durante le festività.

Insomma, la cucina è, ormai, pronta per trasformarsi in vero e proprio campo di battaglia, in cui ci si sfiderà a suon di piatti. E perché non cominciare ad usarla proprio questo fine settimana sfornando un dolce delizioso, cremoso e semplicissimo?

Tra le numerose ricette in circolazione, sta spopolando questa torta magica alle mele senza uova, latte e burro che si prepara in 10 minuti

La preparazione è un vero e proprio gioco da ragazzi. Di seguito, ecco tutto l’occorrente per la speciale torta magica alle mele.

Ingredienti

130 grammi di farina tipo 00;

100 grammi di zucchero;

150 grammi di semolino;

mezza bustina di lievito per dolci.

Per il ripieno

3 mele;

100 grammi di zucchero;

75 grammi di olio di semi di arachide;

1 cucchiaino di cannella in polvere.

Procedimento

Ci vorranno meno di 10 minuti per preparare questa bontà senza tempo. Innanzitutto, in una ciotola inserire la farina setacciata, poi, il semolino, il lievito e lo zucchero.

Successivamente, lavare, sbucciare e tagliare le mele a spicchi. In seguito, frullare le mele con l’aiuto di un mixer, oppure grattugiarle. A questo punto, aggiungere lo zucchero e la cannella, poi versare l’olio a filo e mescolare con cura.

Poi, prendere la tortiera (possibilmente a cerniera) e rivestirla con carta da forno.

Distribuire sul fondo della tortiera circa un terzo del composto secco. Poi, versare una parte delle mele e livellarle con un cucchiaio. Procedere allo stesso modo per altre 2 volte.

Infine, far cuocere per 40 minuti alla temperatura di 180° con forno statico e già caldo. In poche mosse si potrà servire un dessert cremoso e ricco di gusto. Ed ecco perché sta spopolando questa torta magica alle mele senza uova, latte e burro che si prepara in 10 minuti.