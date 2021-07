Anche con il sole che splende fuori, non mancano le occasioni per guardarsi una bella serie TV o un film. Lo possiamo fare tra amici, oppure con il partner. In ogni caso, a tutti fa piacere potersi rilassare sul divano per vedere qualcosa di divertente.

Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di fornire buoni consigli su cosa guardare. Recentemente, ad esempio, abbiamo indicato un film Netflix straordinario che ha raccolto ben dieci nomination agli Oscar. Oggi, invece, parliamo di una serie che qualche tempo fa ha avuto un grande successo e di cui tra poco potremo vederne il seguito. Sta finalmente per tornare su Netflix una serie che ha stregato tantissimi fan.

Un ritorno atteso da tempo

Recentemente Netflix ha tenuto il WitcherCon, un evento dedicato al brand di “The Witcher”. Trattasi di una serie di libri che è stata trasposta sia in un videogioco che in una serie TV Netflix. Il “Witcher” del titolo è una sorta di cacciatore di mostri che vive in un mondo fantasy e che affronta mille avventure diverse.

La trasposizione Netflix per ora ha una sola stagione, che i fan hanno molto apprezzato. Essa è infatti riuscita a conquistare sia i fan del libro che quelli del videogioco. Non solo, ma si è anche ritagliata un nuovo gruppo di fan.

Sta finalmente per tornare su Netflix una serie che ha stregato tantissimi fan

Tutti hanno seguito il WitcherCon sperando di saperne di più sulla seconda stagione e per fortuna non sono rimasti delusi. Nell’evento, infatti, è stato proiettato il primo trailer della nuova stagione ed è anche stata annunciata la data d’uscita. Potremo vedere la prosecuzione delle avventure del Witcher a partire dal 17 dicembre 2021. La stagione sarà rilasciata in esclusiva su Netflix, tutte le puntate usciranno insieme.

Insomma, i fan sono in fibrillazione e questa può anche essere l’occasione perfetta per recuperare la prima stagione, e prepararsi alla prossima.