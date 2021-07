Nell’immaginario collettivo, l’abbinamento tra fiori e piante grasse non è mai così immediato.

Eppure esistono tantissime piante succulente che ospitano dei fiori che il più delle volte sono davvero bellissimi e sgargianti.

Su ProiezionidiBorsa abbiamo spesso e volentieri descritto svariate piante di questo tipo.

Come ad esempio la Borracina Acre, grazie alla quale non avremo mai più giardini e balconi spenti.

In questo articolo, invece, analizzeremo più da vicino l’Astrophytum, una pianta succulenta appartenente alla famiglia delle Cactacee.

Il fiore di questa meravigliosa pianta grassa ha già fatto innamorare mezzo Mondo

Questa bellissima pianta grassa è apprezzata e riconosciuta in tutto il Mondo per la sua particolare forma a stella. A renderla ancora più spettacolare, vi sono delle areole lanuginose senza spine, disposte lungo le costolature. Ricordano la forma delle perle e sono molto evidenti ed appariscenti.

Come se non bastasse, durante l’estate spunta al centro un bellissimo fiore, dai grandi petali gialli o bianchi.

Per garantire una fioritura durevole, il consiglio è quello di non mettere mai la pianta fuori con temperature inferiori ai 5 gradi. Oltre al freddo, è importantissimo non esporre la pianta all’umidità ed alla pioggia.

Quindi, scegliamo un posto ben soleggiato, ma comunque riparato e protetto da questi agenti atmosferici.

Le annaffiature, invece, devono essere sporadiche e senza creare ristagni d’acqua.

In primavera possiamo irrigare la pianta ogni 15 giorni, mentre nei mesi più caldi almeno 2-3 volte a settimana. Tra luglio ed agosto, il consiglio è quello di annaffiare la mattina presto, per evitare shock termici alle radici.

Per quanto riguarda la concimazione, è opportuno somministrare un concime liquido, diluito con acqua, una volta al mese. Il concime deve essere povero di azoto, ma ricco di fosforo e potassio.

Questa pianta, infine, predilige terreni porosi e ben drenati, in modo tale che l’acqua possa sgrondare facilmente.

In commercio sono disponibili terricci già predisposti per le piante cactacee. Tuttavia si può usare un mix composto da terra da giardino, terriccio di foglie e pietrisco sottile.

Abbiamo quindi visto che il fiore di questa meravigliosa pianta grassa ha già fatto innamorare mezzo Mondo.