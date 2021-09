Avere una manicure perfetta è molto importante per avere un aspetto piacevole e armonioso. Le mani sono una delle parti del corpo con cui ci presentiamo agli altri e per questo è fondamentale che siano pulite e curate. Sono un importante biglietto da visita, in special modo se lavoriamo col pubblico.

Sia che vogliamo fare una manicure da un’estetista, sia che prediligiamo metodi fai da te, lo smalto può essere la ciliegina sulla torta in grado di rendere le nostre mani davvero perfette. Se amiamo risparmiare e mettiamo lo smalto da sole, ecco spiegato un trucco infallibile per stendere lo smalto senza sbavature.

Oggi, però, vogliamo parlare di una novità in fatto di “nail art”. Infatti, sta facendo innamorare tutti questa tendenza unghie nuovissima e semplicissima da realizzare. Vediamo di che si tratta.

La giusta manicure per ogni occasione

Se teniamo alla nostra apparenza, dobbiamo curare ogni particolare del nostro corpo.

Se mani pulite e curate sono fondamentali, però, non dobbiamo dimenticare che non tutti gli smalti sono sempre adeguati al contesto. È sempre meglio scegliere accuratamente il tipo e il colore di smalto che andiamo a stendere per evitare di essere fuori luogo.

Per esempio, smalti glitterati e dai colori sgargianti sono consigliabili per la sera o per occasioni formali, mentre al lavoro è preferibile scegliere colori pastello. Se vogliamo essere sobrie e adeguate al contesto, è meglio scegliere colori nude o sui toni del rosa. Sempre meglio evitare unghie molto lunghe e con decorazioni appariscenti e in rilievo.

Le tecniche di nail art sono in continua evoluzione e la moda propone sempre nuove idee. Oggi vogliamo parlare di una moda nuovissima che sta spopolando sui social network come TikTok e Instagram e che è davvero semplice da realizzare a casa.

Sta facendo innamorare tutti questa tendenza unghie nuovissima e semplicissima da realizzare

Per mettere lo smalto seguendo questa tendenza, quello che dobbiamo fare è stendere lo smalto su una porzione dell’unghia, lasciando nuda un’altra parte. È possibile ricoprire una metà laterale dell’unghia oppure la parte superiore, creando un effetto inaspettato ma davvero creativo. Potremo sovrapporre diversi colori, ma sempre lasciando una parte dell’unghia priva di smalto.

Quando avremo steso lo smalto come meglio amiamo, potremo ricoprire il tutto con un top coat trasparente in modo da proteggere lo smalto e far sì che duri più a lungo. Con una sola passata abbiamo realizzato una manicure sobria, elegante e davvero creativa!