Sta entusiasmando tutti quest’idea croccantissima per cucinare i gambi delle coste al forno

Spesso li lasciamo in disparte e non sappiamo come utilizzarli. Ma i gambi delle coste sono ingredienti favolosi in cucina. Per sapere come impiegarli ci basterà seguire la ricetta di oggi, un’idea geniale per stupire gli ospiti.

Tra novembre e dicembre spuntano sulla tavola le coste. In realtà si potrebbero trovare tutto l’anno, ma sarebbero questi i mesi in cui sono più fresche. Come ben sapremo si tratta di una tipologia di bietole, dalle tante proprietà nutritive. Sono ingredienti di numerose ricette fatte in casa, anche se a volte si tenderebbe a scartare i gambi.

Eppure, anche queste parti hanno una loro funzione. Per esempio, si prestano alla perfezione a far parte di una ricetta golosa e bella da presentare. La preparazione è semplice, ma il risultato così incredibile che lascerà tutti a bocca aperta.

Sta entusiasmando tutti quest’idea croccantissima e consigliata quando non si sa cosa cucinare

Coi gambi delle coste possiamo preparare un primo piatto davvero gustoso che conquisterà subito il pranzo, anche a Natale. Si tratta di un pasticcio fatto in casa. Lo si realizza senza bisogno del burro, così che sarà più facilmente digeribile. Inoltre, è perfetto per i vegetariani e gli amanti delle verdure. Ecco gli ingredienti che ci serviranno per 4 persone:

15 gambi di coste;

800 ml di latte intero o parzialmente scremato;

12 g di farina;

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

parmigiano a piacere;

noce moscata.

Per cominciare dovremo procedere con la pulizia dei gambi. Li laviamo bene, poi li cuociamo in una pentola con acqua salata per qualche minuto. Per finire li lasceremo scolare completamente, sistemandoli su un canovaccio pulito. Nel frattempo, ci occupiamo della besciamella. Scaldiamo l’olio in padella e aggiungiamo la farina. Mescoliamo per bene, poi versiamo a gradi anche il latte. Continuiamo a miscelare tutti gli ingredienti, per evitare i grumi. Quando la crema avrà ottenuto la consistenza che vogliamo, potremo grattugiare un po’ di noce moscata e togliere tutto dal fuoco.

Come cuocere gli ingredienti

Passiamo ora alla seconda parte della ricetta. Prepariamo una pirofila, in cui aggiungeremo due cucchiai circa di besciamella. Proseguiamo con uno strato di coste, un altro po’ di besciamella e una spolverata di formaggio grattugiato. Seguiamo quest’ordine finché non avremo terminato gli ingredienti a disposizione. In cima dovrà restare un velo di besciamella e parmigiano. Ora che abbiamo completato la nostra composizione, dovremo metterla in forno preriscaldato e cuocerla a 200 gradi. In circa mezz’ora, o non appena avrà preso una bella doratura, dovremmo riuscire a sfornarla e servirla in tavola. È talmente semplice e deliziosa che sta entusiasmando tutti quest’idea croccantissima per un piatto semplice ma da leccarsi i baffi.