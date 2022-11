3 idee semplici e originali per un pranzo di Natale squisitamente perfetto anche con tante persone

Natale si avvicina e già sorgono le prime domande su dove andare per l’occasione, ma soprattutto su cosa cucinare il fatidico giorno. Sul web le proposte sono tantissime, ma molte forse ripetitive e non un granché creative. Eppure, con un po’ di fantasia e i consigli proposti potremo deliziare la famiglia e i parenti con piatti a prova di chef. A dispetto di quanto potremmo credere, non avremo bisogno di strumenti particolari o ingredienti ricercati. Ma solo di un pizzico di manualità e la voglia di mettersi in gioco ai fornelli.

3 idee semplici e originali per un pranzo di Natale da incorniciare

Spesso cerchiamo soluzioni veloci per salvare la cena all’ultimo minuto. Ma il Natale è un gran giorno e ogni piatto andrebbe pianificato in anticipo. Una proposta allettante e diversa dal solito prevede la realizzazione di un primo coi fiocchi. Si tratta di un risotto allo champagne, ideale per dare brio al pranzo. Lo si prepara prima di tutto rosolando una cipolla tritata in una pentola con del burro sciolto. Nello stesso tegame si tosta il riso a fuoco vivace, mescolando ogni tanto con un cucchiaio di legno. Dopo qualche minuto, uniamo anche lo champagne e del brodo vegetale. Amalgamiamo tutto per bene e ultimiamo la cottura. Infine, aggiungiamo un altro po’ di burro e del parmigiano, quindi terminiamo con la mantecatura.

Arrosto al latte morbidissimo

Per secondo consigliamo dei nodini di vitello, con cui cucinare un arrosto succulento completato da una salsina delicata a base di noci e latte. Partiamo versando un pugno di farina sul piano di lavoro, poi vi passiamo la carne. Ora prepariamo una padella in cui fondere del burro. Aggiungiamo anche qualche rametto di rosmarino, dopodiché adagiamo i nodini. Cuociamoli uniformemente da entrambe le parti, per fargli prendere il colore. Una volta capovolti, sfumiamoli col vino bianco e proseguiamo la cottura col coperchio. Quando saranno pronti potremo spegnere la fiamma e metterli da parte, coperti con dell’alluminio. Fatto questo dovremo recuperare il fondo di cottura, al quale aggiungeremo qualche noce. Frulliamo tutto insieme, per ottenere una cremina densa e saporita che verseremo sul nostro arrosto.

Dolcetti alla Nutella con riso soffiato

Chiudiamo il pasto in bellezza, con dei morbidi tartufini alla Nutella. Sono dolcetti velocissimi che non vanno nemmeno cotti. Possiamo cominciare frullando insieme circa 80 g di biscotti al cioccolato e 20 g di riso soffiato. Spostiamo il composto in una bacinella e aggiungiamo 80 g di Nutella, altrettanti di ricotta e un paio di cucchiai di Rum. Mescoliamo tutto per bene con un cucchiaio. Come ultimo passaggio, prendiamo dei pezzi di impasto e iniziamo a farli girare tra le mani, per dargli la forma a pallina. Passiamo velocemente i tartufini nel cacao amaro o, se preferiamo nello zucchero a velo, e li lasciamo in frigo almeno 30 minuti a indurire. Trascorso il tempo necessario, potremo servire l’ultima delle 3 idee semplici e originali per un pranzo di Natale da ricordare.