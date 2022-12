Cosa mettere in tavola a Natale e cosa mangiare a Capodanno? Le proposte degli chef da cucinare

Cosa mangiare a Natale? Cosa mettere in tavola a Capodanno? Quale tovaglia usare? Se abbiamo ospiti dobbiamo fare per forza una bella figura e con le proposte degli chef possiamo! Scopriamo cosa cucinare e altro ancora.

Cosa si fa il giorno di Natale da mangiare? Come addobbare la tavola? Che tovaglia mettere? Quali piatti tipici? Cosa regalare? Sono queste le domande più gettonate del momento che le persone si chiedono. Tutti festeggiamo quel magnifico giorno tanto atteso e le feste natalizie a seguire. Infatti, dopo Natale viene subito viene Capodanno.

Come non rimanere impreparati? I piatti dei menù proposti degli chef sono diversi in ogni Regione d’Italia. Ma tra antipasti, primi e secondi, quello che non può mancare mai è il dolce: il panettone. Scopriamo, dunque, cosa mettere in tavola a Natale e come presentare dei cibi squisiti a Capodanno.

Le proposte da cucinare per il 25 dicembre

La prima cosa da scegliere è un menù a base di pesce o di carne. Per andare sul sicuro e mangiare dei piatti gustosi, magari anche facili da cucinare, occorre considerare in entrambi i tipi di menù lo stesso primo e dolce: la pasta al forno e il panettone.

Per il menù a base di pesce si consigliano gamberetti con salsa rosa e insalata di polipo come antipasto.

Il primo potrebbe essere uno spaghetto con vongole o cozze.

A seguire secondi come, per esempio, il salmone affumicato e i gamberoni al forno.

Per un menù di carne gustoso si può pensare di presentare un tagliere di salumi e formaggi come antipasto.

Suggeriamo un primo al sugo di carne e una tagliata come secondo piatto, accompagnata da broccoli.

Ecco cosa mettere in tavola a Natale: principali piatti regionali

Gnocchi di patate in Friuli Venezia Giulia ;

in ; tortellini in brodo per l’ Emilia Romagna ;

per l’ ; ravioli con il sugo di carne in Liguria ;

in ; minestra di cardi in Abruzzo ;

in ; peperoni cruschi in Basilicata ;

in ; scillatelle con ragù di maiale per la Calabria ;

per la ; spaghetti alle vongole per la Campania ;

per la ; tacchino ripieno in Lazio ;

in ; casoncelli per la Lombardia ;

per la ; cappelletti in brodo di carne per le Marche ;

per le ; risotto con radicchio in Piemonte ;

in ; cime di rapa in Puglia ;

in ; ravioli ripieni di pecorino in Sardegna ;

in ; pizza a base di cipolla in Sicilia ;

in ; anatra in Toscana ;

in ; polpette di vitello in Trentino ;

in ; polenta e baccalà in Veneto.

Che tovaglia mettere?

Una tovaglia rossa con decorazioni natalizie, magari con Babbo Natale, le renne, o qualcosa di sobrio come le palline, addobbano bene una qualsiasi tavola della casa, l’importante è che rimanda a un’atmosfera natalizia e di festa.

Cosa mangiare a Capodanno? Il piatti tipici del menù

Da Nord a Sud Italia, lenticchie e cotechino fanno parte del menù del cenone di Capodanno da sempre. Cosa non può mancare in tavola il primo gennaio è: