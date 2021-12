Nell’ultimo decennio, l’avvento dei social network, ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione del settore della cucina. Questo fenomeno è ancora più evidente su Tik Tok, il social network cinese che attualmente ha 1 miliardo di utenti attivi in tutto il Mondo.

Su questa piattaforma fra i trend più coinvolgenti e popolari ci sono proprio quelli legati alla cucina. Ormai tutti, dai più grandi chef stellati agli appassionati di cucina, pubblicano ogni giorno milioni di videoricette, tutorial e consigli culinari.

Tra i piatti più gettonati e di tendenza, troviamo una ricetta mediorientale molto gustosa, senza glutine e perfetta per i vegani. Stiamo parlando del babaganoush, una crema a base di melanzane e tahina, molto simile all’hummus. Vediamo come realizzarla.

È questo l’antipasto leggero e salutare che sta spopolando su Tik Tok, da copiare immediatamente

Per preparare il babaganoush, ci serviranno:

mezzo chilo di melanzane;

40 grammi di tahina;

1 spicchio d’aglio;

succo di 1 limone;

paprika;

prezzemolo;

sale, pepe, olio extra vergine di oliva.

Procedimento

Innanzitutto laviamo ed asciughiamo per bene le melanzane; poi disponiamole su una teglia rivestita con carta forno. A questo punto, cuociamole in forno statico a 180 gradi per 90 minuti, avendo cura di rigirarle per cuocerle uniformemente. Possiamo accorgerci della loro cottura quando la buccia sarà completamente raggrinzita ed avranno una consistenza molliccia. Una volta sfornate, eliminiamo il peduncolo e lasciamole raffreddare.

Nel frattempo, possiamo spremere un limone e filtrarne il succo per eliminare i semi ed altri residui. Poi possiamo tagliare finemente il prezzemolo, che aggiungeremo alla fine della preparazione.

Quindi, raffreddate le melanzane, incidiamole sul lato lungo con un coltello ed iniziamo a prelevare tutta la polpa con un cucchiaio. Trasferiamo quest’ultima all’interno di una ciotola e riduciamola in purea con l’aiuto di una forchetta.

Dopo aver aggiunto un po’ di sale e pepe nero, schiacciamo ed inseriamo al suo interno uno spicchio d’aglio. Fatto ciò, versiamo l’olio EVO, il succo di limone, la tahina, la paprika ed iniziamo a mescolare.

Una volta amalgamati per bene tutti gli ingredienti, spolveriamo il prezzemolo e siamo pronti per servire a tavola. Quindi, è questo l’antipasto leggero e salutare che sta spopolando su Tik Tok, da copiare immediatamente.

